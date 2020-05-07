Nokia 5.3 平玩入門 4 鏡頭　有廣角微距拍攝千六有找

Nokia 5.3 本星期將會在香港推出，作為入門級手機，Nokia 5.3 竟然比上年底推出的中階機 Nokia 7.2 更多了一枚鏡頭，到底入門級 4 鏡機是那一種玩法？即睇 Nokia 5.3 的規格及定價，了解一下。

Nokia 5.3 將會在 5 月 8 日以 $1,598 在香港推出，作為一台入門級機種，Nokia 5.3 竟然配備 4 鏡頭設計，對比上年底推出的中階機 Nokia 7.2，更多出了一枚鏡頭。當然，鏡頭數量其實跟拍攝質素無關，沒有 Carl Zesis 蔡司認證的 Nokia 5.3，當然跟有認證的 7.2 不可能相提並論。

Nokia 5.3 是首台配備 4 鏡頭的 Nokia 5 系產品。（Nokia）

Nokia 5.3 雖然份屬入門手機而未有取得蔡司認證，不過 4 鏡頭組合依然提供豐富的拍攝玩法。機背鏡頭組分別為 1300 萬像素（f/1.8、PDAF）主鏡頭、500 萬像素超廣角鏡頭（13mm）、200 萬像素微距鏡頭及 200 萬像素景深鏡頭，而前鏡則為 800 萬像素。設有超廣角及微距鏡頭，除了令 Nokia 5.3 可以在取景上有更多變化之外，Nokia 5.3 亦設有夜間模式以應付低光拍攝，配合 AI 及智能拍攝，能夠提升拍攝效果。另外，Nokia 5.3 亦設有人像模式，可以利用景深鏡頭達到散景效果，不讓高階手機專美。

↓↓ Nokia 5.3 功能全面睇 ↓↓

Nokia 5.3 配備 6.55吋 IPS LCD 水漓型屏幕（1,600 x 720、20:9），不過就未設有屏幕指紋感應，感應器設於機背鏡頭之下。起用中階的 Snapdragon 665 處理器，配備 4GB RAM + 64GB ROM，就算要進行 PUBG 一類遊戲亦不勉強。預載最新 Android 10 原生 Android One 系統，確保 2 年系統更新及 3 年安全更新，對於換機並不頻密的入門級用戶來說，是一大賣點。Nokia 5.3 設有 4,000mAh 大電池，配合 Android 系統的 Adaptive Battery 功能，足夠兩日的使用。另外，手機更屬真 3 卡設計，同時設有雙 nanoSIM + microSD 插槽，絕對應付到入門用戶的需要。

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不過，記者早前測試 Nokia 7.2，感覺拍攝上比起上一代 Nokia 7.1 稍為遜色，對於 Nokia 5.3 的 4 鏡頭拍攝質素，就未有太大期待。香港暫時只會先推出黑色配色的 Nokia 5.3，至於國際市場上更搶眼的碧綠及金黃配色，暫時未知香港會否引入。