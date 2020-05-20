中國Apple Trade In計劃收Android機　華為P30 Pro收購價曾墊底？

如您在內地蘋果官網購買手機，購買頁面目前醒目地標出了「Apple Trade In換購計劃」，支持種類繁多的Android手機抵扣一定的費用，即幫用戶處理了舊機，也降低了iPhone入手門檻。

正在銷售的iPhone XR、iPhone 11系列、新款iPhone SE都支持這樣的方式，但具體的抵扣價值也引起了關注和討論。

華為P30 Pro收購價曾列為200人民幣（中關村在線授權使用）

例如：華為P20 Pro最高可以抵扣800元（人民幣，下同），而P30 Pro，即便是512GB頂配，蘋果最多抵扣200元，甚至還不如128GB的小米6（450元）。有分析稱蘋果抵扣價值的計算應該是從己方可回收利用元件的角度來判定，所以出現某些機型價格顯得較低。

抵扣價格對比不難想象，抵扣方面最划算的還是蘋果手機，iPhone 6可抵400元，iPhone XS Max可抵3750元。

現時P30 Pro、P30收購價已列為1700/1600元（Apple官網擷圖）

編按：現時P30 Pro、P30收購價已列為1700/1600元，相信事件只是人為失誤或系統出錯吧。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇五大不想買iPhone的理由！▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇衡量價格與功能方法▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】