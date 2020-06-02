Redmi Note 9 Pro 呀脆試玩　影相拍片手機功能實測

Redmi Note 9 Pro 這台配備 6,400 萬像素主鏡頭不足 2 千元定價的入門級手機終於正式抵港，宅民黨呀脆今次真人上陣，幫大家試下呢部入門價位的拍攝手機，到底在影片拍攝、自拍及各項拍攝功能到底表現如何！

Redmi Note 9 Pro 在香港定價 $1,899，配備中階的 Snapdragon 720G 處理器及 6GB RAM + 128GB ROM，而且設有 6.67 吋屏中鏡 IPS LCD 屏幕（2400 x 1800、20:9 設計），本來已經對得住定價，不過手機由 6,400 萬像素主鏡頭加持的機背 4 鏡頭組合，才是最大的賣點！

Redmi Note 9 Pro 是一台配備 4 鏡頭，拍攝性能不俗的入門至中階級手機。（區慶威攝）

再介紹多一次 Redmi Note 9 Pro 的 4 鏡頭組合，分別是 6,400 萬像素或 1,600 萬像素輸出的主鏡頭（1/1.72 吋感光元件、f/1.89、1.6µm 4 合 1 超級像素）、800 萬像素 119 度超廣角鏡（f/2.2）、500 萬像素超微距鏡頭（f/2.4、2-10cm AF）及 200 萬像素景深鏡頭（1.75µm、f/2.4）。

宅民黨呀脆試玩 Redmi Note 9 Pro，對影片拍攝玩法多多非常滿意。（區慶威攝）

呀脆試玩之後，覺得 6,400 萬像素主鏡頭表現不俗，不過 800 萬像素超廣角鏡就相對較黃，另外主鏡配合 200 萬像素景深鏡頭的人像相片，散景效果就不算太過自然。至於 500 萬像素超微距鏡頭就可以話係充滿玩味，可以對物品作非常細緻的近攝。

↓ Redmi Note 9 Pro 相片試拍 ↓

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另外，呀脆特別喜歡 Redmi Note 9 Pro 的影片拍攝功能，尤其是最初在美圖手機出現過的 21:9 電影畫幅模式（美圖已經被小米收購），配合模式獨有的 Filter，可以輕易拍出「王家衛 feel」的短片。Redmi Note 9 Pro 另外支援 4K 影片拍攝、可以利用超微距鏡拍攝影片、設有充滿玩味的萬花筒影片效果，想知道拍出來的影片是什麼樣子，快進入影片直接觀看吧！

總括來說，呀脆覺得 Redmi Note 9 Pro 以 $1,899 這個價位，不能是拍攝、拍片、打機都照顧周到，5,020mAh 大電池仲支援 30W 快充，而且支援全套 Google Apps，算得上是物有所值。