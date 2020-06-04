Dyson官方網店4周年勁減吸塵機半價！送$800購物券及延長保養

【Dyson 網店4周年】Dyson迷注意！香港Dyson網上商店慶祝成立4周年，即日起至6月7日可登記取得$800購物券，其後購買指定產品可獲延長保養服務，指定信用卡更可獲最高$700折扣，即睇各項優惠！

登記索取購物券

Dyson官網開啟登記網店購物券，輸入個人資料後立即取得。 【網頁截圖】

Dyson官方網店慶祝4周年活動，由6月1日-6月7日期間，進入Dyson官方網站進行登記，在為期約一個月的慶典期間使用，注意登記者須填寫姓名、電子郵件及電話號碼，完成後可免費獲得5張優惠券面值HK$800，當中分為$500購買燈具專用，另加3張各$100購物券可購買正價護髮產品、吸塵機、空氣清新機 (直髮夾除外)。

▼▼Dyson網店4周年慶典特價表【點圖睇售價】▼▼

+ 5 + 4 + 3

加送保養期

在官方網店慶祝4周年活動期間於網店購買Dyson產品加送額外3個月保養期，唯注意同一單交易中只限一部機器可獲額外3個月保養期，如購買多部可以考慮分單購買。

指定信用卡再減

是次活動指定信用卡 「DBS信用卡」可獲額外折扣，於Dyson網上商店買滿HK$3,000，即享HK$300折扣、買滿HK$6,000或以上即減HK$700折扣，注意優惠須先於DBS Omni手機程式登記，優惠期至2020年7月31日止。