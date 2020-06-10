iMac 2020傳WWDC發表：超薄邊框、AMD圖像處理、告別Fusion Drive

【iMac 2020傳聞】Apple桌上電腦iMac經歷8年同款設計，今年或有翻天覆地新設計！據一名蘋果爆料者於Twitter上洩密，WWDC 2020（蘋果世界開發者論壇）或公布新iMac，外型將會變為超薄邊框、改用AMD圖像處理器，同時沿用多年混合型硬碟 Fusion Drive 將會全面退役！
新iMac或於WWDC上發表？（圖片為Mac Pro）【Apple 圖片】
專門測試科技產品的 Sonny Dickson 於Twitter發表消息，指蘋果將於WWDC 2020的網上發布會中公開新iMac，顯示方面將有像 Pro Display XDR的薄邊框設計，同時會有Apple自家 T2 處理器、圖像方面改用AMD Navi圖像處理器，而最後更提及Apple沿用多時的轉動式硬碟，包括在iMac上的混合儲存 Fusion Drive（結合SSD安裝系統及HDD儲存）將全面撤出，估計亦會與Mac Pro一樣採用純SSD儲存。
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▼▼ Sonny Dickson Twitter爆料 ▼▼
New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020
iMac自2012年的設計，將邊框收窄至5mm，仍然保留金屬下巴的iMac顯然有點過時，而傳聞中的iMac採用過渡至ARM處理器前的方案：自家製T2處理器，由於傳統硬碟（包括Fusion Drive混合硬碟的旋轉式讀碟，或有機會拖低T2處理器在macOS下的整體表現。預計2021年第一批採用非Intel 處理器的Mac產品才會出現。
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資料來源：9to5mac、Twitter