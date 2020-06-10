iMac 2020傳WWDC發表：超薄邊框、AMD圖像處理、告別Fusion Drive

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iMac 2020傳聞】Apple桌上電腦iMac經歷8年同款設計，今年或有翻天覆地新設計！據一名蘋果爆料者於Twitter上洩密，WWDC 2020（蘋果世界開發者論壇）或公布新iMac，外型將會變為超薄邊框、改用AMD圖像處理器，同時沿用多年混合型硬碟 Fusion Drive 將會全面退役！

新iMac或於WWDC上發表？（圖片為Mac Pro）【Apple 圖片】

必睇WWDC傳聞：Mac機破天荒改用 ARM 自家處理器？

專門測試科技產品的 Sonny Dickson 於Twitter發表消息，指蘋果將於WWDC 2020的網上發布會中公開新iMac，顯示方面將有像 Pro Display XDR的薄邊框設計，同時會有Apple自家 T2 處理器、圖像方面改用AMD Navi圖像處理器，而最後更提及Apple沿用多時的轉動式硬碟，包括在iMac上的混合儲存 Fusion Drive（結合SSD安裝系統及HDD儲存）將全面撤出，估計亦會與Mac Pro一樣採用純SSD儲存。

必睇相關報道：Macbook Pro 13 vs Macbook Air 點揀好？打字手感、使用比併

▼▼ Sonny Dickson Twitter爆料 ▼▼

iMac自2012年的設計，將邊框收窄至5mm，仍然保留金屬下巴的iMac顯然有點過時，而傳聞中的iMac採用過渡至ARM處理器前的方案：自家製T2處理器，由於傳統硬碟（包括Fusion Drive混合硬碟的旋轉式讀碟，或有機會拖低T2處理器在macOS下的整體表現。預計2021年第一批採用非Intel 處理器的Mac產品才會出現。

▼ 相關圖輯：2020年13吋 MacBook Pro上市報導（點圖放大）▼

+14
+13
+12

▼相關圖輯：點擊即睇MacOS好用功能

+2

相關圖輯：賣5000元Mac Pro Wheel滾輪可以做什麼？重溫Unbox Therapy 7分多鐘「無言」搞笑開箱片（點圖放大睇詳情）：

+12
+11
+10

資料來源：9to5mac、Twitter

傳 Apple WWDC 重大宣布：Mac 機破天荒改用 ARM 自家處理器？
Apple Mac Pro Wheels 5千元滾輪組改裝滑板輪！世上最昂貴滑板？
Macbook電池更耐用！macOS Catalina更新加入電池健康管理
Apple Mac Pro Wheels 5千元滾輪套件 無聲開箱片 最後一鏡最諷刺
iOS 14登場｜WWDC 20網上舉行日期及Swift大賽公布　傳聞新品整理
iOS13都中招！蘋果用戶注意神秘字令iPhone iPad死機　即睇點解決
Macbook Air或成Apple首部 ARM架構CPU 平價Mac有12核心？
Apple用家必學！8個iPhone、iPad、Mac超實用技巧　工作事半功倍
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。