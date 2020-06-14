Pokemon GO 舊Android機就快玩唔到 ？即睇邊部32bit舊機種受影響

數碼生活
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Pokemon GO 的各位訓練員，相信到今時今日依然在尋找小精靈的旅途上努力的，不少應該有最少一、兩台手機作為訓練寶可夢之用。不過，Niantic 近日就宣布，Pokemon GO 將不再支援 32 位元 Android 手機，大家手上的裝置，可能無法繼續陪伴大家的修行。

Pokemon GO 將會在 8 月開始，不再支援 32-Bit 的 Android 裝置，大家必須轉用 64-Bit 的 Android 或者 iOS 裝置，去繼續捕捉及訓練小精靈的修行。由於大部份 32-Bit 的 Android 裝置其實已經屬 2015 年之前的產品，所以 Niantic 方面決定不再支援亦可以理解；不過不少一次過攜帶多台手機去捕捉寶可夢的資深訓練員，就有可能仍然以舊手機去作為多台裝置同時修行的一部份。

Pokemon GO 將在 8 月起，不再支援 32-Bit 的 Android 裝置。（Pokemon GO）

↓ 部份熱門 32-Bit Android 裝置 ↓

+7
+6
+5

雖然以上機種只屬部份比較熱門的 32-Bit Android 裝置，不過由於屬 Niantic 官方提供的關係，相信跟有不少 Pokemon GO 訓練員依然使用有關。另外，除了 2015 年前製造之外，Niantic 亦指出若果手機有 4GB RAM 的話，很大機會已經是 64-Bit Android 裝置。當然最保險的方法，就是大家直接向手機製造商查詢。

Niantic 亦提醒各位用戶，為了避免有關升級影響到 32-Bit Android 用戶，大家應該記得保存自己的登入資料，留待需要轉機時使用。

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