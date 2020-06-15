湯漢斯新戲《雷霆戰艦：獵犬號 GreyHound》Apple TV+獨家線上睇

Apple 自去年公布推出 Apple TV+ 之後，雖然影片量亦不及 Netflix 等對手，但不斷有獨家新美劇、電影上架，而且不少 iPhone 用家都早已有 Apple TV+ 的賬戶下，仍是不錯的線上串流睇劇選擇。最近 Sony Pictures 公布 Tom Hanks 湯漢斯新戲《雷霆戰艦：獵犬號 GreyHound》，因為疫情關係而未能如期5月上畫後，決定7月於Apple TV+獨家上映，各位果迷不要錯過！

因為新冠肺炎全球肆虐，原訂年初推出的電影大都延期上映，而這一套由Tom Hanks湯漢斯親自編劇及主演的電影《雷霆戰艦：獵犬號 GreyHound》亦不例外。不過早前Apple以約7000萬美金購入線上播放版權後，就正式公布《雷霆戰艦：獵犬號 GreyHound》即將於7月10日起，於全球100多個國家或地區的Apple TV+平台上獨家播放。

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電影改編自C. S. Forester的小說《The Good Shepherd》，湯漢斯飾演二戰時期大西洋戰役中的一位資深海軍軍官，他首次擔任艦長便要肩負保護幾千名士兵37艘艦隊橫渡大西洋的任務，當中需要穿越變幻莫測的海域外，同時更需與納粹軍潛艇艦隊作戰。

其實大家如果去年2019年9月10日起購買iPhone、iPad、iPod Touch、Apple TV及Mac產品，都可以可免費獲享⼀年Apple TV+ 訂閱服務，不過大家記得優惠必須於全新裝置完成⾸次設定起計的 3 個⽉內，在 Apple TV app 領取。

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