iPhone 12 Pro Max 合成圖　竟然移除一項由初代開始存在的功能？

iPhone 12 Pro Max 近期有頗多合成圖片流出，其中 GizChina 最新的報道顯示，iPhone 12 有可能移除一項由初代 iPhone 開始，一直存在的硬件功能，到底 fans 能否接受呢？

GizChina一向以報道源自中國產業鏈相關的消息為主，雖然不一定準確，不過卻有一定的參考價錢。根據 GizChina 最新獲得的電腦合成圖顯示，iPhone 12 Pro Max 系列竟然有可能移除幾乎是 iPhone「標誌」的實體靜音鍵，大家用戶又是否接受？

↓ iPhone 12 Pro Max 合成圖跟初代比較 ↓

當然，GizChina 亦在文章中帶定「頭盔」，指這類非官方的合成圖，資料未必一定準確，謂大家可以自行斟酌其準確性。GizChina 這一次的合成圖其實跟近期其他流出的合成圖，在設計上非常統一，甚至連屏幕背景都一致，只是 GizChina 這一次的圖片缺少了靜音鍵的設計，到底 Apple 會否改動這個源自初代 iPhone 的「傳統」設計，記者個人相信可能性其實不大。

↓ iPhone 12 Pro Max 疑似金屬模具 ↓

近日在網上流出的一組相片中，可以見到一共四個尺寸的手機模型（圖 ZOL）

另外，在另一個同屬 Giz 系的網站GizTop，同日的另一篇關於 iPhone 12 Pro Max 的配件流出報道，合成圖片中卻清晰見到 iPhone 12 依然設有靜音鍵設計。另外，日前流出疑似iPhone 12 系列的金屬模具，同樣保留了靜音鍵設計，所以現階段的流出的資訊，大家還是抱著一定的程度的懷疑，不要盡信。