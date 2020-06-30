可口可樂、Starbucks、Dove、聯合利華等多個美國跨國品牌，紛紛響應民間團體發起的 #StopHateForProfit 運動，以暫停廣告的方式，迫使 Facebook 總裁朱克伯格，改變在人權問題上縱容仇恨言論、立場偏頗及不中立的做法。

Coca Cola 可口可樂、Starbucks 星巴克、Dove 多芬、Lipton 立頓及 Unilever 聯合利華等美國跨國企業罕有地立場一致。根據TheVerge的報道，多家企業分別在 Facebook 及 Instagram 等社交平台上暫停刊登廣告，以響應由多個團體發起的 #StopHateForProfit，抵制社交平台漠視仇恨言論，及對人權問題有著偏頗及不中立的立場。

↓ #StopHateForProfit 發展經過 ↓

美國黑人 George Floyd 受到警暴謀殺，掀起美國本土大型的種族平權運動，不過同時卻引來少部份極端種族主義者發起針對平權示威的仇恨言論及不實的消息散播。#StopHateForProfit 運動的發起團體指責，Facebook 及旗下 Instagram 對各種針對有色人種、個別社群、和平示威者的仇恨言論視而不見，而且更將部份質白人優越主義息息相關的媒體，好像 Breitbart News、The Daily Caller，判斷為可靠的新聞來源及「fact checker」，認為 Facebook 是有意利用仇恨中謀利，呼籲大型企業以暫停廣告的方式，去迫使 Facebook 作出改變。

Coca Cola 可口可樂及 Starbucks 星巴克成為近日參與暫停廣告的企業，現時已經有 90 家企業參與暫停廣告的行動，Facebook 的股價在上週五更因此錄得 8.3% 的跌幅。不過 Coca Cola 的 CEO James Quincey 在回應BBC的訪問中指出，可口可樂由 7 月 1 日起全球性暫停社交媒體上刊登廣告，並非為了響應 #StopHateForProfit 運動，而是希望重新評估企業是否需要改變在社交平台上投放廣告的政策。不過 James Quincey 亦在聲明中指出，「種族主義沒有在世界上存在的空間， 種族主義亦沒有在社交平台上存在的空間」（There is no place for racism in the world and there is no place for racism on social media.），所以暫停廣告的決定並不止於 Facebook 及 Instagram，連帶 YouTube、Twitter 等平台亦受影響。

There is no place for racism in the world and there is no place for racism on social media. James Quincey, Coca Cola CEO

其實 #StopHateForProfit 運動所面對的情況，對於過去一年來的香港人來就絕不陌生。相信有不少朋友都已經體會過，在 Facebook 上舉報真實的暴力行為、真正的仇恨言論，或者針對合法和平的平權者的抹黑言論，會得到 Facebook「沒有違反社群條例」作回覆；但對於一些報道真相、針對消遙法外者的評論，更隨時被 Facebook 動輒以「社群條例」作封鎖。若說 Facebook 的決定當中沒有牽涉重大利益，實在是匪夷所思。