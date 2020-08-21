冷氣機不清洗影響健康！HITACHI內置Frost Wash新技術清潔夠方便

2020年的夏天溫度屢創新高，天氣熱難免要長開冷氣，不過大家又有否注意冷氣機清潔的問題？一年半載沒洗過的隔層網和機身內部可以非常污糟，而且積聚細菌，不洗一下就開機絕對影響健康。本文將簡單介紹一些基本清洗知識，以及剛推出市面的全內置清潔新技術。

坊間一般自己動手清洗冷氣機最普遍認知是洗隔塵網，大家拿下隔塵網清洗時應把有塵垢的一面向下，從上方沖水，然後弄乾才裝回冷氣機上。此外，較為進一步就是購買冷氣清潔劑，配合噴壺加清水及毛刷等工具自行清理隔塵網後面的鐵網或鐵圈零件，但這種方式有機會損害機身，不太建議大家跟隨做。但如果請專業人員上門進行保養，一來價錢貴，二來目前疫情嚴重，相信很多人都不想外人進入家中。那麼還有甚麼方法清潔冷氣機？

傳統冷氣要自行清潔不容易。（胡劍威攝）

一般人清潔冷氣多是拿下隔塵網洗兩洗就算。

隔塵網後的機件其實都積聚很多污垢。

應對以上種種問題，最近日本品牌HITACHI就推出了擁有新技術「Frost Wash結霜淨化」的冷氣機，簡單說就是內置「清洗功能」只要一個按鈕便能自動清潔，非常方便。其運作方式是室內機先會把熱交換器冷卻，一條條的散熱片慢慢將空氣中水份凍結成霜，同時亦將細菌塵埃鎖住，一段時間之後霜雪就會溶化，水會將污垢一齊沖走，最後再由風扇吹乾內部，徹底洗淨污垢，而過程大約2小時，用家可以在出門前設定好回家便能再使用。

日本品牌HITACHI就推出了擁有嶄新技術「Frost Wash結霜淨化」的冷氣機，只需一按就會進行清潔。

室內機機身外型很簡約，適合一般家庭所需。

機身操控面板會以不同色的燈顯示狀態，十分清楚。

另外，此機使用「STAINLESS CLEAN」不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，因為不銹鋼物料的光滑金屬離子面層有效抑制細菌滋生，對用家健康又有多一重保障。而新機的室外機只有420mm高，能夠裝在一般樓宇的窗口機窗台位，不用考慮安裝困難的問題。當然，一級能源標籤及雙重淨化系統都有齊，慳電又環保。

「STAINLESS CLEAN」不銹鋼送風板。