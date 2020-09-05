【OPPO Reno 4 Pro 上手評測】中國內地廠牌手機一向予人印象較平價、性價比較高，然而 OPPO 近這 1至2 年在港推出的新作卻反其道而行；剛不久前在香港推出的 OPPO Reno 4 Pro，雖然內裡所用的處理器為中階的 Qualcomm Snapdragon 765G，然而價錢卻定在＄4999，貼近傳統旗艦手機售價。

OPPO Reno 4 Pro 雙曲面纖薄外型

細看 OPPO 對 Reno 4 系列的宣傳，可見他們將 Reno 4 Pro 定位為「5G 拍攝手機」－換言之就是要告訴消費者：「處理器不是重點，功能才是」。《香港01》科技玩物頻道較早前就取得實機進行詳細評測，在測試其拍攝能力之前，OPPO Reno 4 Pro 的外型亦尚算不俗。

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中階規格、拍攝功能力挽狂瀾

OPPO Reno 4 系列兩機 Reno 4 以及 Reno 4 Pro 的處理器選材為 Qualcomm Snapdragon 765G，雖然 Reno 4 Pro 內置多達 12GB RAM，但這樣的處理器規格難免讓人聯想到 OPPO 子品牌 Realme 旗下的 X50，然而兩者在售價上相差不止千元，那 Reno 4 Pro 的強項到底在哪？

早前在香港上市的 Realme X50，是目前最平價的 5G 手機之一，然而它卻有著幾個旗艦級數的賣點，更與 OPPO Reno 4 Pro 擁有同樣的處理核心（蔡浩騰 攝）

就筆者個人體驗，Reno 4 Pro 上手後可以見到三個優於 Realme X50 之處，除了上面提到的設計之外，功能上 Reno 4 Pro 也支援了更強勁的快充，另外在拍攝功能上也是相當強勁，甚至可以講是站在目前手機攝影中的一線位置也不為過。

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OPPO Reno 4 Pro 相片試拍

OPPO Reno 4 Pro 背面採用了三鏡頭模組，在 2020 年出產、標榜拍攝能力的手機之上，這個鏡頭數量其實已經算「少」。不過 OPPO Reno 4 三枚鏡頭都有其作用、而且質素有一定水平，不存在某些廠牌為了充數而加入鏡頭的做法。

OPPO Reno 4 Pro 三枚鏡頭分別為 4800 萬像素主鏡頭、1300 萬像素的 2 倍光學變焦鏡頭，而剩下的一個，則是作為今代招牌的 1200 萬像素廣角鏡（蔡浩騰 攝）

4800 萬像素主鏡頭

先講 4800 萬像素主鏡頭，其為見慣見熟的 Sony IMX586 感光元件，加上 OPPO 本身的軟件輔助，質素穩打穩紮，日光相片已無什麼可挑剔之處，低光照亦保持中上質素。

👇👇👇按圖放大睇 OPPO Reno 4 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

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講起夜景，當然要提一提 OPPO 推崇備至的夜景模式，一如其他廠牌出品，利用疊相方式製作出光暗並存的夜景照片，不過 OPPO 在這方面做得更細緻一點，三支鏡都可以用到夜景模式之餘，調色亦相當一致。

👇👇👇按圖放大睇 OPPO Reno 4 Pro 夜景模式試相👇👇👇

1200 萬像素廣角／微距鏡頭

廣角鏡頭在 OPPO Reno 4 Pro 之上乃一大賣點，全因其感光元件為拍片專用的 IMX708，本身比例已經是 16：9，用於拍片不用裁切，在質素上會有所提升，而 OPPO 在夜景影片上亦有所加強，以下除了有廣角、微距試相，也為大家帶來以此鏡頭拍攝的幾段夜拍影片：

👇👇👇按圖放大睇 OPPO Reno 4 Pro 廣角／微距模式試相👇👇👇

在夜景之外，OPPO Reno 4 亦加入了防抖模式Pro 的拍片功能，我們就在行走時拍攝了一段影片，由於是夜景的關係，對比官方宣傳的效果稍遜，時不時可見輕微抖動，但整體拍攝輸出平穩：

總結：質素貼近旗艦、惟售價偏高

OPPO 手機向來劍走偏鋒，Reno 4 Pro 以中階處理器規格走旗艦定位本身有一點冒險，但其整體質素還是可以用上佳去形容，尤其快充功能以及拍攝輸出絕對是令人印象深刻。

Qualcomm Snapdragon 765G 沒錯並非頂級旗艦處理器，在日常生活中又的確可以應付絕大多數需要，只是未能支援某些高階遊戲如《PUBG Mobile》、《Call of Duty:M》等等的最高畫質運行，使用較次一級的處理器可以省電之餘賦予 OPPO Reno 4 Pro 5G 連線的能力，亦是一個相當適切的決定。

只不過，如果是「規格先決」的手機用家，OPPO Reno 4 Pro 在採用 S765G 的同時定價＄4999，對比市場上類似的選擇如小米 10 Lite、OnePlus Nord 甚至自家的 Realme X50 貴上不止＄1000，難免會令人有點卻步。

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