撰文：鄧鴻至
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【網店開倉優惠】開倉優惠繼續推出，周末包括豐澤Outlet、Horrington 漢科及蘇寧Suning香港網店都有劈價數碼產品，包括有電競裝備一口價套餐、連Sony輕便相機減價！
👇🏻👇🏻 豐澤Outlet 逢星期五開倉，本星期包括Sony兩款輕便相機、RX100M4相機減至近5千，另外MSI電競顯示器也以開倉價，共16款數碼產品推介【點圖放大】 👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻 Suning蘇寧香港網店3C數碼產品減價，Samsung S20 Ultra旗艦手機、Thinkpad X390均以開倉價發售，推介共12款劈價數碼產品【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻 漢科 Horrington 推出「Back to School 開學Gear Up」活動，Adata旗下電競品牌XPS 3款電競產品以套餐價$999至$1499發售【點圖放大睇組合售價】 👇🏻👇🏻
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