豐澤／漢科／蘇寧網店開倉　Sony相機勁減　32款激抵數碼產品推介

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【網店開倉優惠】開倉優惠繼續推出，周末包括豐澤Outlet、Horrington 漢科及蘇寧Suning香港網店都有劈價數碼產品，包括有電競裝備一口價套餐、連Sony輕便相機減價！

👇🏻👇🏻 豐澤Outlet 逢星期五開倉，本星期包括Sony兩款輕便相機、RX100M4相機減至近5千，另外MSI電競顯示器也以開倉價，共16款數碼產品推介【點圖放大】 👇🏻👇🏻

+11
+11
+11

👇🏻👇🏻 Suning蘇寧香港網店3C數碼產品減價，Samsung S20 Ultra旗艦手機、Thinkpad X390均以開倉價發售，推介共12款劈價數碼產品【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+8
+8
+8

👇🏻👇🏻 漢科 Horrington 推出「Back to School 開學Gear Up」活動，Adata旗下電競品牌XPS 3款電競產品以套餐價$999至$1499發售【點圖放大睇組合售價】 👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻同場加映：電競椅幾百到幾千元都有，究竟如何選購？以下提供 7 個實用選購Tips【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

想全面了解如何選購及8款推薦電競椅，即睇 👉🏻👉🏻電競椅選購7大貼士：外觀非重點！8張二千價位推介👈🏻👈🏻

Back to School 2020｜大學生Microsoft Surface激減優惠Pro平4千
電競耳機選購懶人包｜有線未必好？耳機材料是關鍵？8項入門須知
電競耳機邊隻好？平價入門都有7.1！精選7款頂級與8款入門級推介
電競耳機選購前必知7個關鍵字　有線還是無線好？何為音場定位？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。