Dyson/Bosch/Miele吸塵機大減價　豐澤/ecHome網店116款抵買推介

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【網購吸塵機優惠】在家抗疫，吸塵機在家居清潔角色非常重要，近日豐澤、 億世家ecHome網店同時舉行吸塵機快閃優惠，Dyson、Miele、Philips、Bosch等直立式、手提式、桶式及吸塵機械人共116款劈價，部分型號減過千元！

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