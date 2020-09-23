Nokia 8.3 5G 公布半年有多，終於正式在香港發售，中階規格配備蔡司 4 鏡，不過價位就令人有點意外；Nokia 更同步在歐洲發布兩台 Nokia 2.4、3.4 入門級手機。以下就跟大家分享 Nokia 8.3 5G 的香港定價及發售日。

Nokia 8.3 5G 在 HMD Global 於歐洲剛舉行的發布會中，終於確認在發布半年多後正式推出，香港區 HMD 亦隨即公布售價及發售日期。這一台配備蔡司 PureView 4 鏡頭的中階 5G 手機，到底是否抵玩，即刻睇睇其規格、外型及賣點！

👇👇👇 Nokia 8.3 5G 蔡司 4 鏡中階機規格設計全面睇 👇👇👇

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除了 Nokia 8.3 5G 即將開賣之外，Nokia 亦在歐洲同步公布了 Nokia 2.4 及 3.4 兩台入門級 4G Android 手機，定價分別為 £119 及 £159（約港幣 $1,079 及 $1,442），暫時未知會否在香港推出。

👇👇👇 Nokia 2.4 及 3.4 設計及規格 👇👇👇

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