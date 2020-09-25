【豐澤、實惠網店開倉優惠】中秋前夕又有開倉優惠，豐澤網店Outlet每周開倉優惠，iPhone 11 Pro Max減至一萬以下、Razer電競Notebook / Panasonc單反相機劈價；實惠網店亦有4K電視全面7折，最平Philips 65吋4K電視最平4,290！

👇🏻👇🏻豐澤網店Outlet每周開倉，即日起一星期推出多款數碼產品開倉價發售：iPhone 11 Pro Max 256GB / LEGO 星戰R2-D2 / Razer Blade 15 RTX2070 / Razer Blade 15 RTX2080 等16款抵買產品【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 實惠網店同期舉行開倉，4K高清電視由7折起減價最高55折，Philips 65吋4K LED電視由近萬元減至$4300有找，精選12部抵買4K電視【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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