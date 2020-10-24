【暖爐】遠紅外線有埋減肥鎮痛功能？一文睇清四類暖爐優缺點

有人曾笑言，香港的冬天快要消失，暖爐即將成為出土文物。 然而秋冬天氣反常，時而涼快，時而冷鋒來襲，讓人防不勝防地得了個冷感冒！再者現時新式暖爐都會加入調節濕度、乾衣甚至保健減肥的功能，用途多多，不妨參考以下選購貼士，入手一個暖爐看門口。

四款常見暖爐比併

市面上的暖爐可分為吹風式、對流式、充油式和幅射式，它們各有優劣，當中以吹風式暖風機最常見和便宜。

傳統吹風式設計像風扇，它會吹出經加熱的空氣，範圍小但房間會因而變得乾燥，因此為人詬病，而經改良後的陶瓷吹風機則較少吸乾空氣濕度，比較受歡迎。

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特別設計更抵買

為了迎合用家需要，暖爐加入了各種設計，例如加濕功能來調節濕度；烘衣功能方便住在蝸居的香港人等，選購暖爐時還要留意耗電量和安全性，最好選擇有傾倒斷電保護裝置，大大減少意外發生的機會！

除此以外，香港人著重健康和養生，遠紅外線的熱力溫暖柔和，且被科學證實有促進血液循環的作用，達到減肥、紓壓安眠，甚至紓緩關節和肌肉疼痛的功效，因此遠紅外線暖爐還有保健用途呢。

Deer - 遠紅外線暖爐-DH6081$288

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/24）

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