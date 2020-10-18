【電磁爐12款消委會效能評測】踏入秋冬季，又是打邊爐食火鍋「烚烚下」時節。好多人近年也會使用電磁爐打邊爐，小型單頭款式就夠晒慳地方，靈活方便。早前消委會與機電署合作測試12款電磁爐，竟發現有部份款式售價400元有找，效能卻不俗，性價比算高。

秋風起，又是全城要打邊爐的時候。市面上有如此多電磁爐可供選購，究竟點揀先啱使？消委會早前跟機電工程處合作測試12款單頭電磁爐，售價由$279至$699不等。值我注意的是，較平價（$400樓下）的電磁爐，其加熱效能和方便度表現也不俗：

👇👇👇消委會12款電磁爐測試結果👇👇👇

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欲了解各款電磁爐安全指數，請瀏覽必睇重要相關文章：電磁爐用完不要即刻熄電掣？10招必學安全保養貼士防止打邊爐意外

好多邊爐友特別講求電磁爐火力猛，能夠快速「煲熱」火鍋湯底至水滾；但亦有人希望使用智能化的電磁爐，避免太早「蒸乾」食物水份。

所謂智能化電磁爐就是可以用電子控制微調電磁爐火力、預設火力上限和加熱—保溫時間，甚至提供不同烹飪程序。火鍋之外兼具煲湯、定溫或炒菜等不同加熱模式。當然，慳電也是購買考量的因素之一。對這些要求，消委會是次12款評測亦有著墨。想了解哪些品牌全面發揮電磁爐功效的朋友，務必細睇：

👇👇👇消委會12款電磁爐煮食效能深入分析👇👇👇

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想不到的是，$350左右的親民價也能買到性能和效益不錯的電磁爐。以4星至4.5星高總評分為標準，消委會綜合安全程度、效能表現和方便易用度，得出以下推薦名單：

👇👇👇消委會電磁爐精選最後5強👇👇👇

值得注意的是，豐澤Fortress、美的Midea、Kenwood、卓爾Summe、樂斯Nutzen及家美Homey及樂信Rasonic的代理商已停止供應是次測試型號，伊瑪Imarflex亦在報告發表時開始提供次世代。如果有意選購這些品牌的電磁爐，宜優先試用最新產品，其能源效率或更接近標準要求。

資料來源：《選擇》月刊第518期（2019年12月號）

同場加映：電磁爐安全及保養貼士必學10招

買電磁爐固然要揀好用，安全也很重要。消委會是次評測亦發現有2款出現結構和溫升安全問題。

（香港01美術部製圖）

如果你以前不幸入手一些「安全系數」比較低的品牌電磁爐，如果運作正常，也不必過早棄置。跟足以下一些安全用法和保養建議，可以減低電磁爐的安全風險：

👇👇👇電磁爐安全使用及保養必學10招👇👇👇

想深入了解是次消委會評測12款電磁爐哪些最安全、哪些揀不過？請看完整全文：消委會｜電磁爐用完即刻熄電掣你就錯了 教你10招安全及保養貼士