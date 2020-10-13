【Amazon Prime Day日本限時優惠網購攻略】Prime Day、Black Friday和Cyber Monday都是Amazon每年劈價大日子。日本Amazon Prime Day率先開鑼，即日起至香港時間10月14日晚上10:59，除了多款影音產品有特價優惠，Amazon自家電子產品亦有激減。

世界各地的Amazon網店不時可以「尋到寶」，購買比香港平一大截的產品。而且如Prime Day、Black Friday、Cyber Monday這些日子劈價幅度就更加大，尤其是Amazon「親生仔」如智慧音箱Echo、電子書閱讀器Kindle、Fire平板電腦或Fire TV電視棒等，往往也會激減。

日本Amazon Prime Day率先歐美開鑼，即日起至香港時間10月14日晚上10:59，多款影音產品有特價優惠。

日本一連兩日的Amazon Prime Day限時優惠，我們為此精選了9款比香港市價更平的減價商品：

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即使如Amazon般大的網店，都會不少有「無良奸商」，一不小心中招買得更貴，又或者買錯翻版貨，到時就欲哭無淚。而且不論歐美還是日本Amazon，也有不少產品不能直送香港，需要買家另覓集運途徑。為免中招，下圖文為大家解說Amazon網購六大技巧，教大家如何免費運送港、集運教學以及三個「Prime Day、Black Friday、Cyber Monday」必要記得的日子：

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同場加映：網民推介15件Amazon抵買貨！Router電動牙刷連運費比香港平過千元

（香港01美術部製圖）

Amazon除了三大特價日子「Prime Day」、「Black Friday」及「Cyber Monday」外，網店不時都會有特價產品。總合連登網民意見，對比香港售價，非常抵買的產品，精選15件必買日用及電子產品等。

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