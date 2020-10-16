【iPad Air 2020 開售】Apple iPhone 12 剛在不久前開訂，首日到店購買的名額，相信在此文見街之時已所餘無幾。可能Apple見果粉今年無得去旅行，褲袋仍有錢剩，剛剛就正式宣布iPad Air 2020版本之發售日期。

率先玩A14！6 大iPad Air 2020賣點

iPad Air 2020 在 9 月中發表，當時由於它的多色機身，令果迷精神為之一振，但其功能、規格才是重點，其中有功能甚至連 iPhone 12 都未能做到，以下就與大家在入手購買前重溫一下👇👇👇

iPad Air 2020 是 Apple 首次推出多色機身的 iPad（圖 Apple）

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Apple iPad Air 2020 各型號售價、上市日期

2020 版本的 iPad Air 機身顏色夠多，規格又是歷代最強，加價就少不免，最平價版本都要＄4,799 港幣起，但在 iPhone 12 已然發表、在有更貴價的機種對比之下，iPad Air 2020 的性價比會否相對較高一點？👇👇👇

雖說是 10/23 開賣，但絕大部份型號及顏色都已經要到 10／27 才出貨，各位有目標的話就要等多幾日了（圖 Apple Store）

同場加映：iPhone 12 買前要識10個關鍵字

iPhone 12 系列在日前正式發布，雖然就沒有 iPad Air 2020 的 TouchID，但仍然是不少人期待的手機，如果想要用盡 iPhone 12 新機功能，這 10 個在發布會上提及的關鍵字，真的要學一學👇👇👇

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