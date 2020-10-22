一田迎來30周年，舉行購物優惠日，更在網店率先開售。筆者首日進入一田 eshop 時，前面仍排有一萬多個用戶等候進入。想早一點睇定有什麼商品合適？筆者就幫大家精選了 20 件抵買的家電產品，大熱品牌 Dyson V10﹑V11 吸塵機和空氣清新機更激減過千。

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同場加映：iPad Air 4開箱｜實測6個必玩賣點 與iPad Pro、8比併邊部抵買？

iPad Air 4 TouchID回歸開箱實測，同場與iPad Pro（2020）及iPad 8比併，哪一部最抵玩！Apple於9月發布會中的焦點產品「iPad Air 4」終於正式推出，首度大玩色系、外貌改動更似iPad Pro，究竟iPad Air 4還有什麼吸引之處？與iPad 8、iPad Pro（2020）比較下，又應該買哪一部？下文將公開實測結果，以及盤點6大理由選購iPad Air 4！

👇👇iPad Air 4 開箱實測6個必玩賣點，而TouchID的回歸更是令人驚喜👇👇

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想知 iPad Air 4 更多開箱細節，以及與 iPad 8、iPad Pro 對比？即睇：iPad Air 4開箱｜實測6個必玩賣點 與iPad Pro、8比併邊部抵買？