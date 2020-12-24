又到聖誕節，看著街上一對對情侶相互靠擁，單身的女生難免也會想找個男朋友。不過要找個你喜歡的／他又喜歡你的男生，談何容易。雖說單身過聖誕好像很孤單，但其實女生一人也可以過得自在開心！有些事只有單身女生過聖誕時才會懂，不知道你看完又有沒有共鳴呢？

不少女生聖誕都要自己過，其實一個人又有咩好怕。打開IG看到全部都是情侶放閃、好閨密要陪男朋友無法陪自己、聖誕當日仍然會上網打機的一定也是單身、出外吃飯發現只有二人聖誕餐，這些共鳴，相信只有曾經是單身過聖誕的女生才懂。看看下面你有沒有試過這樣想？

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娛樂圈有不少明星都熱愛打機，經常都在社交平台上分享打機趣事。近日蒙嘉慧就在Facebook上發文，抱怨老公鄭伊健錯手將她心愛的武器賣走，搞到蒙嘉慧嬲到想打鄭伊健發洩！其實情侶打機周不時會鬥氣甚至鬧交，不過這些情趣小事都係增進感情的一部份，下面一些情侶打機共鳴你又懂多少？

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