LG A9K無線兩用吸塵機實試　5個入手理由　附15款型號消委會評分

LG CordZero ThinQ A9K無線兩用吸塵機實試｜第4波疫情殺到，人人留在家居抗疫，更需要密密清潔家居。LG CordZero ThinQ A9K最新無線兩用吸塵機，可以在吸塵同時一邊拖地，清潔消毒家居就更方便。

想有一個乾淨潔淨的家居，每日勤清潔吸塵不可少，早前推出的LG CordZero ThinQ A9K無線吸塵機，比上代追加了「乾吸+濕拖」功能，而且其「Kompressor 輕壓空間倍升」功能，可減少用家倒塵次數。究竟新機有什麼值得入手的功能？下圖文為大家實試一下。

二合一LG A9K無線吸塵機，一個步驟就可以吸塵連消毒地板同時做。（林勇攝）

👇👇即睇LG CordZero ThinQ A9K 5個值得入手的理由，以及細睇機身細節👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：除了LG CordZero ThinQ A9K外，市場上還有不少無線吸塵機的款式，為大家精選15款，以及部份附消委會測試評分。

👇👇無線手提式吸塵機 2020年推薦 部分附消委會測試評分👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：吸塵機用錯隨時致肺病？4大正確使用指南 附5招清潔心得

吸塵機基本上是每個家庭都有的家機，新款的吸塵機越來越多功能，方便用家清潔家居，但你又是否知道如何清潔保養吸塵機呢？這直接影響到吸塵機的性能。另外，台灣室內環境品質學會研究發現，吸塵機使用時，會揚起室內灰塵，令PM10和PM2.5的濃度提升，誤用吸塵機會增加患肺病的風險，所以使用吸塵機前必須注意 4 點。

👇👇使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

+ 6 + 6 + 6

想知用錯吸塵機問題有多嚴重？即睇：吸塵機用錯增加肺病風險？4大使用吸塵機指南 附5招清潔心得