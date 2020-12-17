【Apple AirPods Pro Lite 傳聞整理】Apple 在 12 月中才發放了「聖誕驚喜」AirPods Max，但其實內部還在計劃推出新的耳機商品。近日有消息指，Apple 將會在明年發表 AirPods Pro 的另一版本，今次將不走高價路線，在改善設計之餘還有價減？

「廉價版」AirPods Pro － 其實就是新一代入門 AirPods？

由上年開始，市場時不時就傳出有 「AirPods Pro 廉價版」或是「AirPods Pro Lite」的消息，但隨著消息流出更多，我們不難發現這掛著「另一版本的 AirPods Pro」名目被熱議的 Apple 耳機新作，大有可能會取代現有的 AirPods，成為 Apple 耳機當中的入門款式。

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平價 AirPods Pro 尚要等等，但平價手機大家倒是有相當多選擇！在 2020 年，5G 手機都可以做到＄2000 價位，那技術成熟、且競爭激烈的 4G 市場自然有更平價的型號可以選擇，很多＄1000 價位機種已有著不俗的設計及規格，而且這個價位的新手機有一共通點 － 大容量電池，明顯就是打著「實用、長氣」的旗號而來。

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