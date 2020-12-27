Samsung Odyssey G7曲面電競螢幕｜實測1000R帶來的包圍感及視野

數碼生活
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電競螢幕越出越多，144hz﹑1ms反應時間﹑無邊框等，都好似滿足不了玩家，各大品牌都開始「各出奇招」。Samsung Odyssey G7 就以 1000R 的技術作賣點，最目前最大的曲度增加玩家打機時的包圍感作招來，但 1000R 和其他的曲面螢幕有什麼分別呢？入手曲面螢幕前又應該留意什麼呢？點下圖放大慢慢話你知。

👇👇Samsung Odyssey G7曲面電競螢幕評測👇👇

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👇👇曲面顯示器買前須知10件事👇👇

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SAMSUNG Odyssey G9最強電競曲芒介紹👇👇👇

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同場加映：日本47都道府縣「最喜歡的當地動漫」　神奈川必選《SlamDunk》

日本動漫和動畫電影經常會在當地取材，故事發生在日本某個縣，令主角生活的地方都有機會變成景點，成為粉絲朝聖的目的地。日本最近就舉了「47都道府縣居民最喜歡的當地動漫」，正如一說到神奈川縣就想起《Slam Dunk》一樣，其他都道府縣又有什麼出名的動漫代表作呢？

👇👇日本47都道府縣「最喜歡的當地動漫」　竟然一個地方無代表作？👇👇

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想知其餘27個都道府縣「最喜歡的當地動漫」？即睇：日本47都道府縣「最喜歡的當地動漫」　神奈川必選《SlamDunk》

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