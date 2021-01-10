疫情關係改變了不少港人的習慣，在家網上工作/上課、用APP叫外賣、網購等都已經不是新鮮事，不過科技為香港帶來的新常態仍未令港人完全接受。因此，由創新科技署首辦的「城市創科大挑戰」希望集合各界人士的創意方案，就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題提出創新構想，以解決城市和市民在生活上遇到的難題。成功得獎更可獲最高20萬的獎金獎座，可謂非常吸引！

有別於注重產品開發和投資前景的創業比賽，「城市創科大挑戰」旨在鼓勵全民發揮創意思維，以科技及創新的方法協助市民應對日常生活的難題。比賽強調方案的原創性、獨特性、應用、效用及對社會的影響力，因此歡迎各界甚至海外人士人士參與。

「城市創科大挑戰」宣傳片 （HKSTP@YouTube 截圖）

首屆比賽以「智創香港新常態」為主題，參加者需以「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩方面提供解決方案。各議題分別會有兩個特定情境，分別是有關即棄塑膠餐具、家居產生廚餘的迫切性環境問題，及長者和學童在保持社交距離或遠程學習的新生活模式下的身心健康。

「城市創科大挑戰」網頁截圖

如果你自問在數據及科技應用，例如物聯網、資訊及通訊科技、5G、人工智能、擴增實境、虛擬實境、區塊鏈等方面有潛力成為創新者，並能在疫情下發掘簡單易用、具有潛力的智慧方案，給大眾改變固有的生活行為，這正是踏上創科之路的好機會！有興趣就要留意下面參賽詳情！

參賽資格

由即日起至2021年4月24日，參賽者可以個人或團隊名義（二至五人組成）遞交參賽作品方案。比賽共分六個組別，分別是小學組（小一至小三）、小學組（小四至小六）、中學組（中一至中三）、中學組（中四至中六）、大專院校組及公開組。

參賽方案要求

小學組：附上英文（不多於500字）或中文（不多於200字）說明的畫作，畫作必須為小於2MB的JPG、PNG或PDF檔案

中學組（中一至中三）：回答3條問題（每條英文不多於500字或中文不多於150字）

中學組（中四至中六）：回答3條問題（每條英文不多於1,000字或中文不多於300字）

大專院校組：回答4條問題（每條英文不多於2,000字或中文不多於500字）

公開組：回答4條問題（每條英文不多於2,000字或中文不多於500字）

比賽流程

評審團隊會先為作品進行評分甄選，成功入圍的參賽者將會進入準決賽，並需向評審團進行簡報，公眾人士亦可於網站上投選最喜愛的參賽作品。比賽將於2021年7月24日進行決賽，屆時參賽者將向來自政府部門、創科界及相關行業的評審進行簡報。各組別勝出的優勝者可獲得豐富獎金及獎狀，並有機會構思和開發創意作品，供政府部門及社會各界採用。

獎金獎項

小學組（每組別各一名）：冠軍最高可獲25,000港幣、亞軍最高可獲15,000港幣、季軍最高可獲10,000港幣、最喜愛獎

中學組（每組別各一名）：冠軍最高可獲40,000港幣、亞軍最高可獲30,000港幣、季軍最高可獲20,000港幣、最喜愛獎

大專院校組（各一名）：冠軍（保持社交聯繫）可獲200,000港幣、冠軍（環境的可持續發展）可獲200,000港幣、創新獎（13名）可獲30,000港幣、最喜愛獎

公開組（各一名）：冠軍（保持社交聯繫）可獲200,000港幣、冠軍（環境的可持續發展）可獲200,000港幣、創新獎（13名）可獲30,000港幣、最喜愛獎

「城市創科大挑戰」網頁截圖

有興趣的參加者可由即日起至2021年4月24日報名，優勝者除了可獲獎金和獎座外，其中大學組和公開組的優勝者更有機會獲提供培訓及資源研發，以改善其作品方案。並供政府部門及社會各界採用。比賽活動亦會舉辦一連串工作坊、講座和培訓活動，介紹科技和創業知識，同時涵蓋生活化的主題，歡迎市民參與。