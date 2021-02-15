Leica SL2-S實測｜專業相機價錢親民　5大入手理由　附14幅試相

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Leica SL2-S上手實測！最近相機界可謂熱鬧非常，間間廠輪住推出旗艦級無反相機，如Sony A1、Canon R5等，個個都是力推8K拍攝。不過對於一般用家，除了要影相靚之餘，拎出街要夠型才是重點。Leica早前就推出了旗艦級Leica SL2-S，加強拍攝影片功能，售價比上代SL2更便宜。究竟值不值得攝迷入手？記者立刻實機試拍試玩，看看質素如何。

Leica SL2-S去年末推出，機身上的紅點尤其搶眼。機身夠型，內涵亦都夠勁。比上代SL2的解像度雖然稍遜，但拍攝影片功能大幅加強，用作「工作用」相機亦可。加上比SL2的售價更親民，亦都是其中吸引地方。

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同場加映：Sony A1／Alpha 1無反機王推出！Sony早前正式公布2021年真旗艦無反相機Alpha 1，8K@30fps、5000萬像素極速連拍等超高規格配置，比去年推出的A9 II更強大。

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👇👇 即睇Sony A1／Alpha 1實機機身細節、與A7／A9等系列規格對比，以及香港推出日與售價👇👇

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同場加映：消委會測試 7 款可換鏡頭相機套裝，由價格約 $6,680 的入門機，至 $26,000 的高階型號都有所測試。近年在攝影人士間熱門的無反機，消委會測試發現3款規格較高的在拍照上都有出色表現，甚至有1款的拍片表現出眾。

👇👇消委會測試7款可換鏡相機結果　最貴未必最好　平價機款也有出色表現👇👇

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看全文 👉消委會7款可換鏡相機測試　貴未必最好？Canon／Nikon表現如何？

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