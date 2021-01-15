Netflix日劇《今際之國》爆紅，當中的推理任務相當吸引，相信一眾熱切解謎遊戲的朋友都好想動動腦筋！沒想到懲教署也將真實的馬坑監獄，打造成為解謎關卡的地方，推出《監獄任務》活動，成為監獄版《今際之國》！《香港01》科技玩物記者就親身體驗一下，接受智慧監獄挑戰！

近年數位裝置發展成熟，懲教署亦參考坊間的密室逃脫，製作全新的防罪教育活動《監獄任務》，並揉合密室逃脫、野外定向的元素，加入智慧監獄的設計理念，將馬坑監獄多處地方都加入感應技術！參加者會化身為懲教人員，利用平板電腦的智能調查應用程式在各關卡調查，遊戲又模擬監獄內各種突發事故，共有18個解謎關卡可挑戰！

短評：遊戲設計用心

《香港01》科技玩物記者率先體驗遊戲！想不到一個平平無奇的監獄，融入科技後竟能夠設置多個互動關卡，整個遊戲設計相當用心，用真材實料製作道具，且每個關卡的遊戲細節環環相扣，增加解迷遊戲的難度和趣味。

▼▼▼點擊圖片放大看，監獄版《今際之國》9大賣點，以及有幾好玩！▼▼▼

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總懲教主任蔡枬軒指，整個活動獲關顧更生人士基金投放100萬元資金，與科技公司合作構思，共籌備兩年時間，將真實懲教人士的工作加入故事劇情之中，結合實境與數位裝置，冀青少年了解懲教人員的實際工作，得悉在囚人士的生活，從而推廣奉公守法、遠離毒品、支持更生。

總懲教主任蔡枬軒介紹《監獄任務》活動。（林庭渟攝）

《監獄任務》的對象主要為中學生及大專生。受疫情影響，目前仍未對外開放，待報名日期公開後，有興趣報名的學生，可經學校及機構遞交申請表格，學生亦可自行向懲教署官方 Facebook專頁報名，更多詳情請留意懲教署網站。

《監獄任務》活動主要對象為全日制中學生或大專學生。（林庭渟攝）

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消委會｜藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

+ 2 + 2 + 2

音質＝一切？

買喇叭當然是想買到好音質，而消委會的測試也是以音響質素放在重點項目，當中有3款的「聆聽效果」測試表現出色，包括兩款 Marshall 喇叭 Kilburn II 和 Tufton，以及 Ikea 的 Eneby，而 Eneby 的售價是三者中最便宜，只要 $849，如果不太考慮品牌和外款的話，Eneby 是平價靚聲之選。

藍牙喇叭有一樣比傳統喇叭不同的特點，就是連線方便，一般來說可攜性亦較高。消委會測試中，重量在 610 克或以下的 Ultimate Ears Boom 3，是可攜性高的藍牙喇叭中，整體表現較佳的款式，惟以大聲量播放時，音色較其他款式失真。所以消費者要在可攜性和音質表現中取得平衡。

資料來源：消委會

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