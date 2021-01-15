消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

雖然近年3.5mm耳機插又在Android手機陣容上「翻生」，但Apple iPhone 強推無線耳機，「無牽無掛」的全無線／真無True Wireless 藍牙耳機，已成手機聽歌最大勢力。挑選條件不外乎：耳機音色、配戴是否舒適，以及針對手機功能的操作是否方便，而各機型當中，有些會配有專用App，可自定功能及調節音色，是報告中值得留意的一項。

圖片只作參考，當中耳機不在今次測試名單內。

消委會測試發現，音色、電量等性能，跟定價高低無關。音色方面共試聽了：演講（聽人聲）、古典、流行、爵士4類，整體只有Apple AirPodsPro取得全5星滿分，而Sony WF-1000XM3亦取得4.5星，而且配對Android平台時有更完整的Apps支援。而Bose、Sennheiser、華為表現亦理想。

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評測點有不足處：未提及高清／無損藍牙格式

針對今次全無線耳機評測，測試雖沒公開使用那款手機配對耳機進行測試，也沒觸及更複雜的AptX、LDAC無損格式作出評價，比如第3位的Sennheiser Momentum True Wireless 2支援aptX無損格式（Apple產品不支援），如接駁相應手機，音色必定再提升。不過文中有細心註明各型號對應iOS/Android機種時的支援功能，並有另文解釋AirPodsPro配對android手機時會變得操控不便，相當中肯，讀者可按自己手機機種加以考慮。

關於無損藍牙格式，可參考此文：手機取消3.5mm耳機 藍牙必選AAC+AptX

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