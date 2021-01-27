撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-27 16:05

Sony Alpha 1（Sony A1）無反機王推出！Sony早前正式公布2021年真旗艦無反相機Alpha 1，8K@30fps、5000萬像素極速連拍等超高規格配置，比去年推出的A9 II更強大，當然如此高規格換鏡相機，售價亦都非常「Premium」。Sony亦推出了XPERIA Pro手機來配搭新相機使用。究竟Alpha 1以及XERPIA Pro手機又有何賣點？立刻與大家細數。

去年Canon推出對應8K@30fps的專業級相機R5之後，今年Sony急不及待推出Alpha 1來應戰。當然新機擁有超班的拍片功能外，還有不少吸引專業攝影師的賣點。立刻為大家細數新機多個賣點，以及XPERIA Pro專業手機有何特別。

金色Alpha 1的logo，特別搶眼。（Sony）

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同場加映：Sony 35mm F1.4 G Master實測試拍！去年已有傳Sony將會推出全新35mm G Master大師鏡，果然就在今日官方正式公布。

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同場加映：Sony A7C 上手試玩！Sony A7C只有509g的機身配上與A7 III同級，甚至更強的機能，單看規格似乎頗吸引。不過上手試拍感覺如何？

究竟Sony A7C除了細及輕外，新機有什麼賣點？與同級的A7 III性能及售價比較邊台抵玩？即睇下圖文解說👇👇👇👇

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