小米Mi11國際版正式發表　料近月供港、價錢有望低至＄4200水平?

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-08 21:41

小米Mi11國際版發布｜小米在 2020 年年尾於中國大陸發表了全球首部採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器的手機，雖然它的價錢相當低，但一直未有在國際市場推出。 不過隨著剛在網上舉行的小米11國際版本、即 Mi 11 的發布會，意味著這部超抵玩的新旗艦將會在不日於香港上市。

小米 Mi11 國際版六大賣點不變

小米 11 在中國內地市場發布時引起相當大的迴響，事關它不單是當時市場上首部採用 Qualcomm S888 處理器的手機，於配置上亦不折不扣的旗艦機，單是軟硬件配套，小米 11 的性價比的確遠超後來發表的 Samsung Galaxy S21 系列。

而今日於國際市場發表的小米 11 國際版本 Mi 11，於功能賣點上與早前已經在內地有售的中國版本相比，除了預載了全套的 Google 服務之外，並沒有太大分別。

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而在外型方面，Mi 11 與中國大陸版本的小米 11 一樣，只不過在顏色選擇上就較少，暫時就只會有「午夜灰」及「天際藍」兩款，不少用戶期待的皮背款式繼續得中國版獨佔，而另一方面，小米方面又指會在全世界市場推出少量的「雷軍限量版」，但具體詳情則有待確認👇👇👇

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小米 Mi 11 香港版價格及上市日期

小米方面目前已確認會在香港市場推出國際版本的 Mi 11，然而具體的上市日期仍然需要進一步確定，據消息指香港 Fans 亦不需要等得太久，大約 2～3 月之間就應該可以見到小米 11 正式上市。

而在價格方面，香港售價仍然有待確認，但根據其歐洲售價，我們也可以大概估算一下小米 Mi 11 來到香港的正式售價（按圖放大看 Mi 11 售價資料）👇👇👇

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根據小米的發布會資料指， Mi 11 仍然會隨盒附送 55W 的 GaN 快充火牛，但只有一個輸出的火牛仍然有點浪費空間。是以近期購買一個新的副廠代用火牛確是不錯的時機。

一個火牛除了應付充電需要，近年興起的快速充電亦是用戶們趨之若鶩的功能，今年更有新興的 GaN 氮化鎵物料火牛陸續上市，究竟一個好的手機火牛要如何選擇？👇👇👇

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