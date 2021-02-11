豐澤/友和新年情人節優惠　Dyson風筒85折入手　40件數碼產品推薦

數碼生活
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今年的情人節正落在初三赤口，不想和情人慶祝時有什麼不好的回憶，準備定一份情人節禮物可謂基本。豐澤和友和的網店正推出新年和情人節優惠，多款實用的數碼產品都有特價，如 Apple AirPods Pro﹑ASUS ROG 電競Ｎotebook 和女生最愛的 Dyson 風筒等。還未買禮物的話，以下男／女朋友的禮物推薦可能幫到你。

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同場加映：日媒選最好用風筒Top10　第1位勁過Dyson香港有售　附3大選購貼士

女生們日日都要洗頭吹頭，當然想要一把耐用又多功能的風筒。不過風筒價格差距大，而且種類繁多，要選購一款適合自己的風筒也很有學問。日本有網站就挑選45款風筒做評測，發現當中原來平價品也有旬貨！

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