今年的情人節正落在初三赤口，不想和情人慶祝時有什麼不好的回憶，準備定一份情人節禮物可謂基本。豐澤和友和的網店正推出新年和情人節優惠，多款實用的數碼產品都有特價，如 Apple AirPods Pro﹑ASUS ROG 電競Ｎotebook 和女生最愛的 Dyson 風筒等。還未買禮物的話，以下男／女朋友的禮物推薦可能幫到你。