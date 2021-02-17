撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-17 14:45

消委會氣炸鍋評測報告！市面22款熱門氣炸鍋市面及網店售價／格價比較，以及全規格一覽！近年氣炸鍋大熱，市面上的款式非常多，就連早前消委會都只是測試了當中12款。今次記者就為各位找來22款市面上可以找到的熱門氣炸鍋，由規格、市面及網店的售價比併，一次過格價好讓各位準買家在入手前作參考。

合共22款，包括大熱的Philips飛利浦（俗稱大P）、潮人至愛的Récolte至近來網上談論度極高的Proluxury普樂氏的氣炸鍋等。為大家作規格上比併外，更為大家市埸上格價，包括大型連鎖店、網店及小型電器店等。一文睇清合共22款氣炸鍋的資訊，好讓大家購買前作參考。

幾百蚊至二千多元的氣炸鍋有著很多功能及使用安全上的不同（林勇攝）

👇👇即睇22款人氣氣炸鍋的規格、售價比較（2月17日更新）👇👇

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同場加映：消委會測試 12 款氣炸鍋，並用急凍薯條﹑雞膇﹑急凍春卷測試氣炸表現，結果發現 $298 元的款式表現，與 $1,998 的飛利浦Philips氣炸鍋總評都獲評為 4 星。同時，消費者也要留意報告中，測試氣炸薯條時的丙烯酰胺含量，了解不同款式有機會產生致癌物的水平。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

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詳細評測結果 👉 睇全文 👉消委會12款氣炸鍋比併 $300款媲美$2000 Philips 附7大使用貼士

同場加映：消委會一直為消費者測試不同的家電產品，找來的品牌和型號均是市面上常見，而且測試內容都能對應到用家的使用需要，所以測試報告的參考價值頗高。趁住新年換新電器，以下將一次過整合消委會家電測試結果，如吸塵機﹑抽濕機﹑電磁爐等，好讓正打算入手或更換家電的讀者參考。

👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

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想睇埋抽濕機/電飯煲等11款家電評測整理？即睇：消委會吸塵機/抽濕機/電飯煲等 11款家電評測整理 即看哪款CP高