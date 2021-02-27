撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-28 23:28

法拉利、林寶堅尼、保時捷手機｜不論男女，對名廠汽車、跑車，總會有一股說不出的迷戀。法拉利、林寶堅尼、賓利出品的名車輛動輒上百萬，但只要「退而求其次」、選擇這些汽車廠商與手機廠的聯乘出品，甚至是他們自己推出的手機的話，想擁有一部名車品牌的出品？其實不難。

24部名車品牌出品奢華手機選

過去 20 年，不同名車廠商都熱衷於在流動產品市場參上一腿，最奢華的款式盛惠十多萬港元，但亦有少數價錢大眾化的幾千元貨色；以下就為大家列舉當中最具代表性的 24 部新舊出品👇👇👇

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7部2021大減價手機 Samsung、vivo 旗艦低至半價

名車手機太離地？想以平價入手旗艦機？今次編輯就搜羅了 7 部在2021 年頭值得留意的減價手機，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。

全港第一部上市的 5G 機，目前在豐澤的售價為 4,198，減近四成，已貼近市場底價（蔡浩騰 攝）

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