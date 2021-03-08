撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-08 19:06

【UA / UA Cinema / UA結業】又一個時代的終結！今日（8日）UA Cinema宣布由於不敵疫情和經營壓力的關係，即日起旗下6所影院全線停業，戲院亦已啟動清盤程序。UA影院陪伴香港人36年，不少港人都對結業感到可惜。現時本港最大型的連鎖影院之一分別是MCL戲院和百老匯院線，下面整合兩大院線的信用卡優惠，趁近期好多好戲上檔，多啲睇戲支持香港戲院！

UA戲院今日突然將網站關閉，並貼出告示宣布清盤結業，網上一眾影迷都感到錯愕。6間分別位於銅鑼灣時代廣場、九龍灣MegaBox、旺角Moko、九龍灣淘大花園、青衣城及東薈城的UA戲院將來會否有其他影院接手仍然是未知之數。

UA今日（UA官網）

電影業停業近半年，令影院生意百上加斤，難得戲院重開，各院線都有推出「買一送一」、會員優惠、折扣、免手續費等信用卡優惠吸引觀眾入場。如果識精明打算，分分鐘可以慳返百幾蚊買多張飛，仲可以順便幫信用卡儲積分儲里數！

喜歡去MCL及百老匯睇電影嘅你，如果有恒生銀行、東亞銀行、美國運通等幾間銀行的信用卡的話，買飛都可以享有不同折扣。MCL和百老匯分別有12間和13間影院在本港，大部分地點非常就腳趁。用恒生MPOWER卡睇MCL仲有高達6個優惠，認真超抵！趁而家有機會睇戲，即刻睇下面優惠！

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同場加映：MOX減息至0.65厘 轉會去這間最著數 8大虛擬銀行優惠｜2月更新

虛擬銀行Mox日前宣布，3月1日起減低活期存款息率，消息一出就引起網民不滿，然而減息的不只一間！現時全港有8間金融管理局發牌的虛擬銀行，包括 ZA Bank、 匯立銀行WeLab、Livi Bank、MOX BANK、螞蟻銀行（香港）、平安壹賬通銀行、天星銀行airstar 、富融銀行。8間虛擬銀行早就投入服務，推出多個吸引優惠！本文將介紹各銀行背景和優惠，到底是哪一間銀行的息口最高、現金回贈最多？

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【5G月費計劃比併｜2月更新】5G流動網絡逐漸覆蓋全港九新界，相信不少人都「心郁郁」想轉Plan，雖然各大電訊商都推出5G數據計劃，然而優惠及價錢不同。《香港01》科技玩物記者就搜羅中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的所有5G月費Plan，方便大家一文睇清所有月費優惠及價錢！

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