撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-12 12:52

友和/豐澤/中國移動/白色情人節數碼產品優惠｜友和繼續8週年感恩節的聲勢，將在 3 月 14 日至 4 月 1 日，推出品牌優惠日，每日都有不同的品牌產品節扣，包括 Apple﹒Samsung﹑JBL﹑LG﹑Dyson﹑Logitech等品牌。友和官網已率先透露部分優惠內容 ，想限時搶到激抵數碼產品，就要留意以下資訊，「Mark定」心水產品的優惠日子。另外，豐澤/中移動亦有限時優惠，Dyson HD03風筒只售$1690，手快有手慢無！

👇👇友和網店品牌優惠日 每日都有不同品牌產品特價發售（由2021年3月14日至4月1日）👇👇

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友和 13/3 日 5個時段限時搶購！iPhone 12 64GB 只需$1,888（友和官網截圖）

中國移動香港網店優惠

中國移動推出「白色情人甜蜜禮遇」的限時優惠，淨機折扣高達$5,500！內有多個牌子手機及手機配件以供選擇，包括人熱5G手機 iPhone 12 mini、Samsung 旗艦摺機 Galaxy Z Fold2 5G 都有！

優惠牌子包括有 iPhone、Samsung、華為、OPPO、vivo、小米等，除手機外更有 iPad、iPad Pro 等，當然亦有相關配件，如 Apple MagSafe 充電器、iPhone 12 | 12 Pro MagSafe 矽膠護殼、Galaxy Buds Pro 等。

👇👇中國移動香港「白色情人 甜蜜禮遇」優惠（由即日起至2021年03月15日）👇👇

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👇👇豐澤激筍購物折 10個限時半價必搶產品（優惠期：3月12日至3月21日）👇👇

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同場加映：蘇寧/友和春日限時優惠 Dyson風扇減$1300 近百款抵玩家電推介

春天潮濕轉熱，又到抽濕機﹑風扇﹑冷氣機出動的時候。蘇寧與友和推出家電限時優惠，多款春夏必用家電都有折扣，包括飛利浦﹑三菱和東芝的抽濕機，在春天幫大家對抗極高濕度。3月12日開始的 Dyson 品牌日，多款 Dyson 家電都限時優惠，如Dyson Pure Cool 二合一智能空氣淨化風扇（TP04）更減約 $1300，加快室內降溫同時淨化空氣，正打算入手的可以參考以下優惠推介：

👇👇精選友和抽濕機﹑冷氣機優惠產品（優惠期由即日至2021年3月18日）👇👇

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想睇更多春日限時優惠？即睇：蘇寧/友和春日限時優惠 Dyson風扇減$1300 近百款抵玩家電推介