華為HUAWEI MatePad 11.5上手實試 ｜近年不少千元平板推出，但都要揀一台高性價比的平板的話，除了價錢外還要不少事要考慮。最近HUAWEI MatePad 11.5推出，它集時尚外觀、優秀性能及出色續航於一身，為不用家帶來高效率的工作體驗和娛樂享受。



海洋公園睇熊貓 Trip.com 特惠套票

對應120Hz的11.5吋屏幕

時尚金屬輕薄設計

HUAWEI MatePad 11.5 採用一體成型的金屬機身設計，擁有極輕薄的機身外觀。整機僅重499g，厚度僅6.85毫米，輕便易攜，無論是外出辦公還是上網睇片睇書，都能帶來舒適的使用感受。金屬機身不但增強了平板的整體質感，更提升了耐用性，能有效抵抗日常使用中的各種碰撞。

附有1300萬像素鏡頭

120Hz高刷新率帶來流暢體驗

平板搭載11.5英寸2.2K解析屏幕，支援120Hz高刷新率，能呈現更流暢的視覺效果。無論是瀏覽網頁、觀看影片，還是online學習，畫面都能保持銳利清晰，大大提升沉浸感。3:2的黃金比例螢幕，則更適合日常辦公及閱讀等場景。

海洋公園睇熊貓 Trip.com 特惠套票

新機內置7700mAh大容量電池，搭載30W SuperCharge快充技術，可提供長達10.5小時的影片播放時間。即使是長時間使用，也能輕鬆應付一整天的工作和娛樂需求，無需擔心電量耗盡。

可另加$299購買原廠智能鍵盤

HUAWEI Notes帶來高效辦公

HUAWEI MatePad 11.5預載華為HUAWEI Notes應用程式，工作學習提供了全面支援。該應用支援多視窗同步開啟、音頻同步筆記等功能，可以更高效整理和管理各類信息，大大提升工作效率。同時，平板還支援浮動多任務操作，讓用戶能夠靈活切換不同應用，提升整體工作效率。

除了卓越的硬件性能，HUAWEI MatePad 11.5在設計上也給人以時尚大方的感受。金屬機身散發出高級質感，搭配纖薄輕盈的機身比例，無論是置於辦公桌上，還是隨身攜帶，都能充滿時尚感。

HUAWEI MatePad 11.5 定價為 $1,599，同時附送 M-Pen lite 觸控筆、FreeBuds SE 2 耳機以及可另加 $299 購買智能鍵盤。

總括而言，HUAWEI MatePad 11.5集時尚外觀、強勁性能和出色續航於一身，是一款兼顧生產力和娛樂體驗的優秀平板電腦。無論是日常辦公還是娛樂，它都能勝任，為用家帶來高效、便利的使用體驗。售價作為華為在中端平板市場的新力作，HUAWEI MatePad 11.5必將成為高性價比的不二之選。