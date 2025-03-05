5G家居寬頻Plan格價2025｜3HK、csl、Smartone、HKBN、中國移動、中國聯通月費調查｜5G家居寬頻改以電話5G 網絡提供「免拉線」高速上網，成為未有光纖入屋寬頻舊樓、村屋用戶的救星。即睇3HK、csl、Smartone、HKBN、中國移動、中國聯通等6間電訊商的 2025年 5G 家居寬頻方案格價，看那個供應商的plan最抵玩。



5G 家居寬頻 5 大優點

優點1：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇

電訊公司考慮到鋪設光纖網誌的拉線成本，必定優先為人口密集地區提供服務，而一些舊樓亦難以架設光纖系統，偏遠地區、單楝村屋、舊樓居民，可考慮選用5G家居寬頻。

優點2：DIY不用等師傅安裝

5G 家居寬頻不用約師傅上門拉線裝機，簽約後從電訊商處取得 5G SIM 卡以及5G WiFi路由器，回家即可輕鬆自行設置。

優點3：不怕家中有「死位」

由於5G路由器不用駁LAN 線限制擺設位置，用戶可自由將之擺到家中不同位置使用，不怕出現「死位」，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收狀態。

優點4：不用與同座用戶「爭網用」

大部份所謂「光纖入屋」WiFi上網，都是一條線分給同層住戶share，同時間多人上網甚至會「爭網用」拖慢速度， 5G 家居寬頻可避免與同大廈用戶爭奪資源。

優點5：有短約選擇

一般LAN線WiFi上網都需要簽24個月或以上的月費合約，相反5G家居寬頻就有一些短合約提供，比如今次格價中，最短簽 12 個月就有得用。

6大電訊商 5G 家居寬頻格價

csl｜月費計劃簡單易明

月費計劃太多反而不知選那個好，csl「5G私家寬頻」就化繁為簡只提供兩種簽約期數選擇：25個月HK $198／37 個月HK $168兩種選擇，全都送WiFi6 路由器。

csl 5G 私家寬頻

月費：HK$198（500GB後限速）／HK$168（500GB後限速）

合約期：25個月/37個月

5G路由器：送WiFi6 路由器



csl｜月費計劃簡單易明

3HK｜少數提供無限速無限上網

少數有提供無數據用量上限，真正無限速任用的服務供應商，設有 7 日試用期，若果簽約合發現家局位置訊號不佳，可免費取消。還有易賞錢回贈扣除月費，金額視簽約月數而定，最長51個月的回贈高達$1016，每個月月費節省近$20蚊。

3HK 5G 家居寬頻

月費：HK$198（任用．包$28行政費）／HK$168（500GB後限速、包$28行政費）

合約期：30個月/30個月

5G路由器：送WiFi6 路由器



3HK｜少數提供無限速無限上網

3HK｜少數提供無限速無限上網

SmarTone｜最平月費$98蚊

SmarTone家居寬頻有最多種月費plan類選擇，合約期愈短月費就愈貴，半年約 6 個月，收費要每月HK $259，如選擇30個月合約，最平月費$98蚊（全包行政費），不過並沒有送5G路由器（租機另費HK$65／月），適合已經擁有5G Router的人。另外亦有提供WiFi 7 路由器 plan，月費較貴換取更快速連線。

SmarTone 5G 家居寬頻

月費：HK$259（200GB後有可能限速）／HK$98（500GB後限速、包$28行政費）

合約期：6個月/30個月

5G路由器：不包括／免租



SmarTone｜最平月費$98蚊

香港寬頻｜月費最平$118

香港寬頻提供包括／不包括5G路由器共3種plan：HK $118/24個月合約計劃、不包括5G器由器（可以$2180加購）；另有HK $168/30 個月合約合約計劃、已包含路由器，但留意所有plan都需要每月加收$18行政費。此外，HKBN提供7 日試用期，若果簽約合發現家局位置訊號不佳，可免費取消。

香港寬頻 5G 家居寬頻

月費：HK$118（300GB後限速）／HK$168（300GB後限速）

合約期：24個月/30個月

5G路由器：不包括路由器／送路由器



香港寬頻｜月費最平$118

中國移動香港｜一口價$2388年費計畫送路由器

中國移動香港 CMHK 最平入門plan 30個月約 HK $98 (免行政費／300GB後限速／沒送路由器）。另一個比較特別選擇是一筆過支付$2388，之後1年不必逐個月付款的年費plan，平均月費：HK$199已包行政費（200GB 後限速），並贈送WiFi 6路由器。

中國移動 5G 家居寬頻

月費：HK$98（300GB後限速）／$2388一口價（200GB 後限速）

合約期：30 個月/12個月

5G路由器：不包括路由器／送路由器



中國移動｜一筆過$2388年費計畫送路由器

另外還有$138 12/24個月plan(免行政費／300GB後限速／沒送路由器）、$166 30個月plan(免行政費／300GB後限速／送路由器）兩種選擇。

中國移動｜送路由器plan HK$166起

Cuniq｜除開每月 HK$109 月費

Cuniq 是中國聯通的 5G 家居寬頻計劃，HK$109 月費／24個月約（未計HK$18 行政費），簽約時必須同時購買器由器。其優點是沒有地址限制，收機後搬到任何香港任何地方都可自由用。

Cuniq 5G 家居寬頻

月費：HK$109（需另付$18行政費／200GB後限速）

合約期：24 個月

5G路由器：簽約時需同時購買路由器

