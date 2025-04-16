Gura畢業｜hololive EN超人氣VTuber Gawr Gura宣布5月1日畢業

Gura畢業｜Hololive English（hololive EN）第一世代成員、全球人氣最高的VTuber之一「Gawr Gura（噶嗚·古拉）」於今日（4月16日）突發宣布將於5月1日正式「畢業」，即結束與hololive的合約與活動，引起全球粉絲震驚及不捨。



hololive EN超人氣VTuber Gawr Gura宣布5月1日畢業

全球最紅VTuber Gura宣布畢業

Gura畢業消息透過其個人YouTube頻道直播發表，標題為「重大告知」的直播吸引數以萬計觀眾同時收看。她於直播中表示，決定畢業的主要原因是與公司在經營方向上出現分歧，未來將不再以hololive成員身份活動。

她一邊道歉讓粉絲擔心，一邊回顧自己自2020年出道以來的VTuber生涯，言談間難掩哽咽之情。Gura表示，自己從未想過能夠獲得如此多人的喜愛和支持，尤其感激同伴與粉絲的陪伴，「我會將這段旅程好好收藏在心裡」。

Gawr Gura標誌性的鯊魚連帽服飾據稱是在日本購得，亦成為其最鮮明的視覺形象

鯊魚少女人氣席捲全球 YT訂閱突破456萬

作為hololive EN初代組合「HoloMyth」的五位成員之一，Gura憑藉其獨特的鯊魚少女設定、親切又搞鬼的性格，以及一句「A!」成為全球迷因，自出道以來便快速累積人氣。她是首位在出道後短短40日內突破百萬訂閱的VTuber，現時頻道訂閱人數高達456萬，是hololive所有分支中訂閱最多的成員，堪稱「VTuber界的傳奇」。

根據設定，Gura是來自亞特蘭提斯的後裔，因為海底生活過於無聊而來到陸地展開冒險。她標誌性的鯊魚連帽服飾據稱是在日本購得，亦成為其最鮮明的視覺形象。

活躍跨界合作 曾任東京觀光大使

除了直播與遊戲實況外，Gura亦活躍於多項商業與文化活動。她曾參與《Among Us》聯動合作，亦在日本與多間連鎖品牌聯乘，包括快閃咖啡廳、水族館及迴轉壽司等企劃。2023年更被日本政府選為東京觀光大使。

除了直播與遊戲實況外，Gura曾活躍於多項商業與文化活動

粉絲不捨送別「鯊皇」

Gura的粉絲群體「chumbuds」遍佈全球，對於這次突如其來的畢業消息，紛紛在社群平台表達難過與支持。有fans留言表示：「陪我度過疫情低潮的她走了，感謝這些年的歡笑與陪伴。」雖然未透露畢業後的動向，但不少粉絲仍期望她未來以其他形式繼續創作。hololive方面則表示，會在之後公布相關的畢業紀念商品與活動安排。l