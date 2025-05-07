夏天到、天氣熱，唔少家庭已開冷氣降溫，但都擔心電費支出太大。有一位台灣師奶在Treads上呻，為了平衡省電同舒適度，她習慣用冷氣嘅「定時」功能，在入夜後熄機以節省電費，結果係細路仔成日半夜熱醒，令佢好煩惱。台電曾分享幾個冷氣慳電小貼士，既可以有效節能，又可以保持室內涼快。



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定時關冷氣 細路仔熱到瞓唔著

有位台灣太太在社交平台Threads分享，最近同朋友傾偈先知道「原來夏天大部分家庭冷氣機都係成晚開住？」她坦言雖然夜晚會開冷氣瞓覺，但長時間開冷氣會令皮膚乾燥，加上太凍反而唔舒服，所以都會設定時間自動熄機：「但一到時間冷氣關咗，細路又熱醒，瞓唔返就更麻煩！」。

帖文一出，即刻引起熱烈討論，「冷氣定時最大問題就係朝早會熱醒」、「又開又關其實仲嘥電」、「夏天真係成晚長開，一次開埋2-3部冷氣，夏季電費都係幾千蚊，定時幾個鐘倒不如唔好開」。

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開8小時定開成日邊種慳電？

根據台電facebook專頁「台電電力粉絲團」教路，變頻冷氣同傳統定頻冷氣嘅分別係，當室內溫度降到設定溫度時，定頻冷氣的壓縮機會完全停止，當偵測到室內溫度上升後重新運轉；而變頻就會改為低頻運轉，減少開關壓縮機次數來省電。

關於變頻冷氣「開8小時」同「開成日」邊種方法慳電，台電指出，用電時間長短係關鍵，雖然變頻冷氣較省電，但開成日嘅用電量絕對比開8小時多，如果長時間唔喺屋企，最好關埋冷氣。

台電電力粉絲團facebook圖片

夜晚凍醒點算？三招慳電又瞓得好

招數1｜對於好多人夜晚瞓覺時凍醒，台電解釋，人瞓覺時新陳代謝會下降，加上夜間環境溫度本身會逐漸降低，如果冷氣持續運轉，體感溫度就會偏低。如果你的冷氣機擁有「舒眠」功能就最好，只要你在開始瞓時啟動功能，它就會開始計時並自動調高1至2度，慳電之餘又不至於完全熄機。

市面甚至有新機加設「AI舒適模式」以人工智能控制室溫，保持適合入睡的溫度。

招數2｜如果冷氣冇「舒眠」功能都唔使擔心，台電提供咗另一套方法：可以喺瞓前將變頻冷氣嘅溫度調高，改配電風扇或在床鋪上加設涼蓆輔助。

可以喺瞓前將變頻冷氣嘅溫度調高，改配電風扇或在床鋪上加設涼蓆輔助。

招數3｜如果你使用定頻冷氣機，又想熄機慳電，或可同時配合有定時開機功能的電風扇使用，夾好時間熄冷氣後開風扇，就不用擔心小朋友熱醒。

如果你使用定頻冷氣機，又想熄機慳電，或可同時配合有定時開機功能的電風扇使用

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