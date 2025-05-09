LinkLike耳夾式耳機 LinkLike RingStarAir、頭戴式LinkLike HS1、真無線 LinkLike Halo 2｜最近我發現了一個在香港剛剛登陸的耳機品牌LinkLike，我一下子就被它日系簡約風格和高性價比吸引了。最喜歡它不需要安裝App就能直接使用，耐聽的音色不需要甚麼EQ調音，簡單直接無負擔、隨時有音樂！



LinkLike RingStar Air：輕如無物忘卻存在

最近市面幾乎每家耳機廠都在出耳夾式，LinkLike RingStar Air 也是其中一份子，但的水滴形設計真的很貼合耳朵，每隻只有5克重，長戴也沒有不適感。不過 LinkLike RingStar Air 最可愛是它的配色和筒型設計的耳機充電盒，除了最基本的黑撞金屬黑／白撞銀，特別喜歡它的奶白色＋薄荷綠版本；雙配色的充電盒看起來就像精美的化妝品。音質也出乎意料的好，低音渾厚、高音清晰，我聽了各種風格的音樂都很享受。（$480）

LinkLike RingStar Air：輕如無物忘卻存在

HS1 頭戴式ANC降噪耳機：簡約外表下的實力派

平時不太喜歡頭戴式耳機，一來天氣熱、二來總覺得有點壓頭，但HS1改變了這想法，它的全流線設計一睇就鍾意，奶油白配色的確很日系、很襟睇 (另有黑色)，而且用料觸感好，戴起來亦輕盈舒適，完全沒有壓迫感。降噪效果還算不錯，最喜歡它是完全不用接駁專用手機app，所有操作都可以在耳機上的實體鍵操作。40mm蠶絲喇叭振膜，加止使用Sony DSEE音頻增強技術，音質表現遠超其定價，特別喜歡它的空間音效，聽音樂時有種置身演唱會的感覺。最驚人是電池續航力，一週充電一次就夠用。（$699）

HS1 頭戴式ANC降噪耳機：簡約外表下的實力派

Halo 2 真無線藍牙耳機：體積小巧功能大

Halo 2 是一款未上市的真無線新作，上網睇資料發現它的size比 AirPods Pro 2 小很多。黑白兩色都很百搭，圓滑的外形和電鍍銀環讓它看起來很有質感。500幾蚊有ANC降噪及最新的藍牙格式，試了四種尺寸的耳塞，長時間佩戴也很舒服。（香港未上市／約售$599)

Halo 2 真無線藍牙耳機：體積小巧功能大

LinkLike 三款產品兼具美觀及實用性，想玩日系卻不想錢包太痛，又不想被複雜設置困擾，不妨試試這個新品牌！