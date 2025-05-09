三上悠亞$Mikami迷因幣深夜中出貨秒跌87%｜粉絲未瞓醒已血本無歸｜前日本AV女優三上悠亞是個商業奇才，未AV引退前已創辦時裝公司、年收幾百萬港元。早前她宣布在Solana上推出個人迷因幣「$MIKAMI」，昨晚（8號）突發上線，一小時內$Mikami的價格就高開低走，急升後轉眼暴跌，以高低位差計算，蒸發近87%！不少在預售時認購了的網民都始料未及，血本在一夜間白白被女神「揸乾」！



午夜推出吸乾粉絲荷包

以粉絲作為散戶主導的「$MIKAMI」，據報更有忠心fans豪擲574個SOL，以約8萬多美元入場。$Mikami 在5月8號深夜在Solana突然上線，並在自家社交平台宣佈將按預售時間順序分發，初始市值為1690萬美元、流通市值為845萬美元。

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突然半夜開盤｜買家怒斥團隊「割韮菜」

上線後不足1小時，$Mikami的價格就如座過山車一樣，由預售價每粒0.245美元，炒高至0.8美元，之後像吃了瀉藥般跌至0.1美元，比預售價跌近60%，如以高低位差計算，蒸發近87%！本來以為可以支持偶像，自己賺錢外更可在「$MIKAMI」買家專用的「三上神社」睇三上悠亞限定直播，誰知有些半夜睡著沒看走勢的粉絲，起身已發現血本無歸。不少輸錢的家買在三上個人SNS及$Mikami的社交平台怒斥團隊「割韮菜」，突發午夜開盤是想讓自己人「cap水」走先，三上的真fans就血本無歸。

三上悠亞在2021年其實已推出過1次個人限量NFT「your NFT」，2025年再親自參與香港Consensus加密貨幣大會，為接下來的$Mikami造勢，介紹這迷因幣的有趣生態系統：

官方計畫分四個階段進行，由三上悠亞本人與經紀公司主導，目標在於打造一套以粉絲為中心、以創意為驅動的虛擬經濟循環。第一階段聚焦於社群搭建與基礎流動性建構，Telegram 和 X（前Twitter）將作為主要的平台，同時開啟DEX交易池，讓初期支持者可自由交易持幣，逐步培養市場熱度與參與感。

第二階段將打造虛擬互動場景「三上神社」，一個專屬於粉絲的沉浸式空間，結合迷因創作比賽與限定周邊抽選。第三階段則將版圖擴展至實體層面，三上悠亞將推出限量簽名商品、收藏海報等實體周邊，並計劃與動漫圈及創作社群合作。

網民FF「大股東」可與三上親密接觸

最終目標是成立名為「MIKAMI DAO」的去中心化組織，$MIKAMI持有人將來可參與決策三上的全球粉絲見面會、線上演唱會，虛擬偶像「MCP AI」的養成與部署方向，甚至有網民FF「大股東」可以經常與三上悠亞有親密接觸（開會）。

原則上，投機工具有升必有跌，如果$Mikami團隊真的按照兌現承諾，買$Mikami真的可以參與及支持三上發展，大家有錢搵就可以吸引到買家入貨，$Mikami未來價格的確有可能回升。但現在別說是跟三上見面，很多人認為三上已cap水走佬、開直播的承諾一定「走數」。