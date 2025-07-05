G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025｜加場優先／公售攻略｜連結＋座位表

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025｜Klook加場優先／HKTicketing公售攻略｜售票購票連結心得、HKTicketing購票心得｜G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站終於決定8月15、16、17日在香港啓德主場館開唱！所有門券都很快便售罄，官方決定加開8月19日一場！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



（7月5日更新加場資訊）

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025｜7.11 Klook門票優先開售

開賣時間：2025年7月11日中午12時

開賣連結：連結（App限定）

GEM鄧紫棋 香港演唱會2025 購票資訊及連結

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025｜7.15 HKTicketing／Trip門票公開發售

開賣時間：2025年7月15日中午12時

開賣連結：待更新

GEM鄧紫棋 香港演唱會2025 購票資訊及連結

門券票價分爲$1780、$1580、$1380、$1180、$880、$680

HKTicketing購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2025年版）👇👇

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G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會2.0！從Gloria開始，認識⼀個全新的鄧紫棋。睽違六年，華語樂壇創作天后鄧紫棋以《I AM GLORIA》為主題正式展開個⼈主題巡演。當熟悉的歌聲在⽿邊響起，你是否能聽懂她的⼼聲？並於 2026年1月24及25日 在 香港啟德體育場 連唱兩場後劃下句點。即將在6月13日公開正式發售。

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

門券票價分爲$1780、$1580、$1380、$1180、$880、$680

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 座位表

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025」座位表及門券價錢為港幣 $1780、$1580、$1380、$1180、$880、$680

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 演出日期

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 演出日期為8月15、16、17日，另8月19日加場，合共4場。

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 加場公開發售資訊

G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025 7月11日中午12時起於Klook優先售、7月15日中午12時起於HK Ticketing及Trip.com公售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「G.E.M鄧紫棋香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。