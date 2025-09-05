購置無線路由器時記住這3大關鍵詞　信號好到全屋再也無死角！

在網絡高度普及的當下，無線路由器已然成為現代家庭不可或缺的家電設備。近年來，無線路由器技術持續迭代更新，那麼在2025年購置無線路由器時，需要重點關注哪些參數呢？下面為您詳細剖析。



想好選Wi-Fi 6還是Wi-Fi 7

隨着寬帶的不斷提速，速率更高的Wi-Fi 6和Wi-Fi 7已成為市場主流。Wi-Fi 6相較於WiFi5，最高支持9.6Gbps的傳輸速率，幾乎達到WiFi5的3倍之多。

在容量方面，Wi-Fi 6引入新型着色機制，可讓多台設備同時上網而不易卡頓；頻段上，同時覆蓋2.4GHz和5GHz頻段，兼顧低速與高速設備；安全性上，採用WPA3安全協議，有效保護用戶隱私；功耗方面，也有一定程度的優化，並且其抗干擾能力更強，兼容性更佳。因此，在挑選無線路由器時，建議優先考慮Wi-Fi 6或更高級的Wi-Fi 7產品。

WIFI標誌（中關村在線提供）

通常，Wi-Fi 6路由器的型號中常帶有「AX」標識，常見的如AX1800和AX3000。AX1800頻寬為80MHz，總速率可達1775Mbps；AX3000的頻寬拓展至160MHz，總速率提升至2976Mbps，其頻寬和速率相較於AX1800實現了翻倍增長。從硬件角度來看，AX3000一般配備了更大的處理器和內存，在實際使用過程中，性能表現更為出色。所以，若您決定選擇Wi-Fi 6路由器，AX3000版本會是更優的選擇。

Wi-Fi 7路由器的型號一般以「BE」開頭，常見型號有BE3600、BE6500、BE7200等，型號後的數字代表該無線路由器的最大無線速率，數值越大，意味着無線速率越高。比如，華碩的RT-BE88U型號為BE7200，其2.4GHz頻段採用4x4配置，5GHz頻段同樣為4x4配置，能提供更高速率的網絡連接。

延伸閲讀：Router天線越多信號就越強？全屋覆蓋靠技術配合：應減少信號干擾（點擊連結看全文）

+ 1

WAN接入速率

挑選無線路由器時，務必留意家中寬帶的帶寬大小。若您使用的是千兆以內的寬帶，市面上絕大多數Wi-Fi 6路由器均可滿足日常使用需求。

無線路由器接口（中關村在線提供）

但倘若您的寬帶超過千兆，在選擇路由器時就要特別注意，其WAN接入口的速率不能低於寬帶速率，否則將無法充分發揮千兆以上寬帶的全部性能。例如，對於2000M的寬帶，需選擇WAN接入口為2.5G甚至更高規格的路由器，像小米路由器BE3600就配備了5G高配網口，能完美適配2000M寬帶。

關注組網方式

由於國內對民用無線路由器的發射功率有嚴格限制，不得超過100mW（20dBm），這使得在國內銷售的所有無線路由器的信號覆蓋範圍都受到一定製約。而且，信號還會受到牆體等障礙物的影響，出現不同程度的衰減。為實現全屋WiFi信號的良好覆蓋，通常會採用組網的方式。

無線路由器的四種組網方式（中關村在線提供）

常見的組網方式主要有AC+AP和Mesh組網兩種。AC+AP組網方式需要在前期裝修時進行佈線設計與施工，它的優勢在於性能穩定，適用於對網絡穩定性要求較高的場景，如大型辦公室等，但成本相對較高。

Mesh組網則更為靈活便捷，支持有線、無線或混合組網方式。若家中某個區域信號不佳，只需在附近放置一台支持Mesh組網的無線路由器，通過Mesh技術即可完成組網。不過，Mesh組網存在一個特點，即無線路由器數量越多，網絡延遲相對越高，所以一般更適用於小型家庭環境。此外，使用Mesh組網時，需確保所有的無線路由器為同一品牌且均支持Mesh組網功能，例如華碩靈耀AX小魔方Pro路由器，採用Aimesh2.0智能組網方案，能滿足大戶型家庭的網絡覆蓋需求。

關注頻段

目前市面上的無線路由器基本都支持雙頻，即2.4GHz+5GHz。其中，5GHz頻段具有干擾少、速率高的優點，然而其穿牆能力相對較弱；2.4GHz頻段雖然速度較慢，但穿牆能力更強，目前大多數智能家居設備多使用該頻段。

Wi-Fi的發展路線（中關村在線）

除了上述參數外，在挑選無線路由器時，還需關注其安全管理功能。例如，WPA3加密能為網絡提供更高級別的安全防護；訪客網絡隔離功能可將訪客網絡與家庭主網絡分開，保障家庭網絡安全；家長控制功能則方便家長管理孩子的上網行為，限制上網時間、訪問內容等。此外，對於一些不太熟悉網絡技術的小白用戶來說，無線路由器的操作是否簡單便捷也至關重要，簡單易懂的設置界面和操作流程能讓用戶更輕鬆地完成無線路由器的配置與管理。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】