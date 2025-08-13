近日，Threads 有網民分享，有不法之徒利用支付寶截圖「P圖」偽造轉帳，目標不是要騙取那區區數百元的貨款，而是配合假客服二維碼，將受害者的銀行戶口整個偷走！事件在網上引起廣泛討論。在數碼支付、網上二手買賣已成為日常生活一部分的今天，一不小心就有機會成為騙徒的目標、招致損失。



一名 Threads 網民的分享，在 WhatsApp 收到一名陌生人（買家）的信息，對方聲稱已使用支付寶轉帳將 $150 轉至其帳戶，並截圖指顯示已經轉帳，但事主打開支付寶檢查交易紀錄，確認根本沒有收到這筆款項。更令人啼笑皆非的是，對方發來「轉帳成功」的截圖，但事主眼利發現，截圖中的金額數字和背景明顯有修圖痕跡，排版與字體細節不自然，甚至連數字邊緣都顯得模糊。

本以為識破後對方會知難而退，沒想到騙徒反而再次出招。發送了一張疑似支付寶官方通告的圖片，內容聲稱因為事主的帳戶存在安全風險，所以轉帳被攔截，需要掃描圖片上的二維碼聯絡「客服」處理。這一步其實才是騙局的核心，一旦事主誤信並掃描二維碼，就有可能被引導進入釣魚網站，或者下載惡意應用，進一步套取帳戶資料、密碼甚至金錢。

這段對話被上載到網上後，迅速引來大批網民圍觀與留言。有些人取笑騙徒的修圖功夫實在太差，「P 好啲得唔得」、「好似用小學美術堂做既作品」，也有人大讚事主機警，「呢啲二維碼先係大陷阱」。

面對任何聲稱轉錯款、需要退款的陌生訊息，第一步應該是自行登入官方APP 或銀行 APP，檢查實際交易紀錄，不要直接相信對方提供的截圖。若對方進一步要求掃描二維碼、點擊連結或加陌生客服帳號，更要立即提高警覺，因為正規平台絕不會透過這些方式處理轉帳問題。

資料來源：Threads