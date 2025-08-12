iOS 26 Beta 6泄密AirPods隱藏功能　或將支援真人對話實時翻譯

蘋果最新發佈了iOS 26 Beta 6，其中有一張圖片文件暗示，AirPods可能即將迎來一項實用的新功能——面對面即時翻譯。



該圖像文件存在於最新測試版的翻譯應用文件內，圖片展示的AirPods上，用多種不同語言標註着「Hello」，並且有提示顯示該功能可通過雙擊來啟動。

未來功能正式上線時，用戶應該能通過手勢操作來快捷開啟即時翻譯功能。​

iOS 26 Beta 6內翻譯App的圖像文件（apple）

值得注意的是，早在iOS 26正式發佈之前，名記馬克・古爾曼（Mark Gurman）就曾透露，AirPods將會增添一項用於面對面對話的翻譯功能。

如今看來，蘋果正在緊鑼密鼓的準備中，該功能有望在iOS 26正式版發佈時同步上線，也可能在後續的更新版本中推出。​

從發現的圖像訊息推測，AirPods Pro 2和AirPods 4都會支援這個功能。

但需要注意的是，該功能的實現可能需要搭配支援Apple Intelligence技術的iPhone設備，中國大陸版本還無法使用。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】