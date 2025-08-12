iOS 26 Beta 6泄密AirPods隱藏功能 或將支援真人對話實時翻譯
撰文：快科技
出版：更新：
蘋果最新發佈了iOS 26 Beta 6，其中有一張圖片文件暗示，AirPods可能即將迎來一項實用的新功能——面對面即時翻譯。
該圖像文件存在於最新測試版的翻譯應用文件內，圖片展示的AirPods上，用多種不同語言標註着「Hello」，並且有提示顯示該功能可通過雙擊來啟動。
未來功能正式上線時，用戶應該能通過手勢操作來快捷開啟即時翻譯功能。
值得注意的是，早在iOS 26正式發佈之前，名記馬克・古爾曼（Mark Gurman）就曾透露，AirPods將會增添一項用於面對面對話的翻譯功能。
如今看來，蘋果正在緊鑼密鼓的準備中，該功能有望在iOS 26正式版發佈時同步上線，也可能在後續的更新版本中推出。
從發現的圖像訊息推測，AirPods Pro 2和AirPods 4都會支援這個功能。
但需要注意的是，該功能的實現可能需要搭配支援Apple Intelligence技術的iPhone設備，中國大陸版本還無法使用。
相關文章：iOS 26升級Wallet功能 數位ID驗證採端對端加密 僅限美國用戶？ （點擊連結看全文）
+10
iOS 26測試版陷電池門 用第三方電池致iPhone電量異常、頻繁重啟iOS 26將整合ChatGPT-5！蘋果AI升級實時翻譯與視覺搜索迎新體驗iPhone 17系列外還有AirPods Pro 3｜Apple將一口氣推出15+產品iPhone 17將於9月9日發布？開賣日曝光 仲有4款硬件同步發布iPhone 16 Pro兩千呎高空捍落無損！最強跌落測試還靠Find My尋機iPhone 17 Pro新爆料 8倍光學變焦+頂部相機按鍵 影相更專業
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】