Tesla Model 3新動向推長續航後輪驅動版　續航830公里售價吸引

Tesla官方8月12日宣佈，續航830公里（CLTC）的Model 3來了，Model 3長續航後輪驅動版正式上線。



Tesla表示，Model 3長續航後輪驅動版擁有830公里續航，5.2秒百公里加速，車型售價26.95萬元（人民幣，下同）起。並且，Model 3在售的4款車型均已完成續航升級。

特斯拉發表的Model 3新動向的貼子（特斯拉@微博）

Tesla Model 3高性能全輪驅動版也一同上線，價格33.95萬元。

新車CLTC續航647公里，零百加速3.1秒，與2024款高性能版相比，車輛續航增加了24km，零百加速成績和價格保持一致。

銷售權益方面，Tesla給出了夏日特享福利，購車可享受5年0息+8000元限時保險補貼+8000元車漆選裝禮金+特享充電權益+智能輔助駕駛限時免費轉移等。

此外，工信部減免購置稅新車公示目錄顯示，Model 3長續航後輪驅動版採用78.4kWh的三元鋰電池包，純電續航有830/800km兩款。

除了續航增加外，動力方面也有所升級，車輛採用型號為3D6的後驅電機，電機最大功率225kW，比現款後驅車型增加31kW。

