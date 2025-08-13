搭乘航機的寄艙行李都一定會被穿上一條印滿Bar Code 條碼的行李牌貼紙，以便系統將你的行李放上正確的航機並送到目的地。不過近日美國達美航空（Delta Air Lines）一位專門負責行李索償的員工爆料，提醒旅客絕對不要在機場、酒店或其他公眾場所丟棄行李吊牌貼紙，否則可能讓不法分子利用條碼內的資訊從事非法活動！



一名自稱為達美航空（Delta Air Lines）行李索償經理的機場員工，近日在 Reddit 發文提醒旅客：請務必在離開機場或返回家中後再拆除或處理行李吊牌。他指出：「詐騙者會在機場行李領取處觀察哪些旅客在公眾場所拆除吊牌，然後撿走遺留的吊牌，利用上面的航班與行程資訊提交假申請。」記者也第一時間覺得，那只是航空公司有損失，客人應該不會受影響吧？非也！爆料者表示：「這類冒名索賠案件不斷增加，已令航空公司提高警覺。萬一你的資料被人利用，將來你一旦遇到真正遺失行李的情況，索賠時將被嚴格審查，甚至懷疑你作出虛假申報而惹上官非。」

萬一你的資料被人利用，將來你一旦遇到真正遺失行李的情況，索賠時將被嚴格審查，甚至懷疑你作出虛假申報而惹上官非。

機場與住宿風險

而且不單只在機場，更多人會在酒店掉棄這些含個人資訊的利李牌，爆料者指：「要解讀條碼內的個人資料比你想像更簡單，不法之徒可以冒用你的個資行騙。」而現時日本不少機場已在行李領取處加設有防盜功能的行李牌回收箱，如沒有這類設施，建議應該帶點家再慢慢小心處理。

現時日本不少機場已在行李領取處加設有防盜功能的行李牌回收箱，如沒有這類設施，建議應該帶點家再慢慢小心處理。

貼士總結

1：別在機場或公眾場所當眾拆除或隨手丟棄行李吊牌、登機證或其他含行程與個人資訊的文件。

2：如在行李領取區發現有人可疑地徘徊或撿取遺留物品，應即時向機場職員或保安通報。

3：拆除的行李貼應該放入行李箱內，直到回程返家再妥善處理。

4：如真的想在酒店房間內掉棄，也應該先銷毀。

5：機票與行李貼都內含乘客個資，不應拍照張貼在社交平台上。

6：如遇可疑情況，建議聯絡航空公司或機場服務台求助。