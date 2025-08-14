又黑雨！11:10改發紅雨？雨天交通安排　專家教返工衫濕透點解決

黑雨／黑色暴雨警告信號／返工｜天文台今日（14日）上午7時50分改發黑色暴雨警告信號，根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主不應要主一般僱員上班。天文台預計（10:44更新），11時10分改發紅雨。不論是現時要返回家中，或之後如改發紅雨的話，部分工作的僱員有機會要回到工作崗位。想知黑雨下的交通安排，可以使用裝以下 3 個 App。



《Citymapper》

如果想在黑雨等惡劣天氣下，第一時間搵到最快捷、最穩陣嘅交通方案，《Citymapper》可以話係通勤人士嘅好幫手。不單止會列出各種交通工具的預計班次，更會根據即時路況提供替代路線建議，節省等車和塞車的時間。更貼心的是，能顯示港鐵車廂嘅最佳上車位置，以及建議由那個出口離站，方便避開人潮，直達目的地。更新速度亦非常快，就算有臨時改道、班次延誤，甚至服務暫停的情況，都可以一眼睇清。

Citymapper下載連結：iOS / Android

《香港出行易》

若想將這些資訊集中於一個平台查閱，《香港出行易》便是一個實用的選擇。能即時顯示全港主要公共交通的最新服務情況，包括九巴、新巴、城巴等的臨時調動、班次改動或停駛安排。無論是因為水浸導致巴士改道，抑或是地鐵部分路段暫停運作，都能迅速查到詳情，免卻四處翻查網站或社交平台的麻煩。同時，緊貼政府部門發佈的緊急公告，以及天文台的最新天氣警告，盡量確保行程安全

香港出行易下載連結：iOS / Android

《高德地圖》／《Google Maps》

黑雨或暴雨天氣對駕駛人士影響尤為明顯，車主最在意的往往是惡劣天氣下的道路狀況，尤其關心哪些路段出現嚴重擠塞。除了透過《香港出行易》了解改道路線安排外，也可以打開《高德地圖》或《Google Maps》，即時掌握交通流量，避開顯示為「紅色」的擠塞路段，同時亦能留意臨時封路的最新情況。

高德地圖下載連結：iOS / Android

Google Maps下載連結：iOS / Android

落雨天點乾衣？

如果大家在黑雨通勤期間，被暴雨打濕衣物，專家教路可以使用乾衣機或抽濕機幫助弄乾衣物。但要注意的是，乾衣機雖然可以幫大家在潮濕天快速乾衣，但並非所有衣物都適用，部分衣物物料放入乾衣機有機會縮水，甚至引致起火。使用乾衣機前，應先參考衣物上的標籤。同時，消委會更教路 10 大乾衣機使用同貼士，想用得安心放心，保障家居安全和衣物質量？馬上點擊下圖放大了解。

👇👇消委會教路：乾衣機10大使用貼士👇👇

用抽濕機的話，不同類型衣物，也需要針對性地調整掛衫方法。例如牛仔褲這類布料厚實、口袋多的衣物，建議反轉後「筒狀吊掛」，風力集中送至內層空間，能大幅提升乾燥速度。至於較易變形的毛衣或針織衫，則適合使用平放網架晾乾，再配合從下而上的直吹風，防止衣物拉長變形。大毛巾則可以兩端錯開掛起，形成「拱門型圍繞式」晾法，並確保中間有空氣通道，讓除濕機的熱風平均穿透整塊布料。