消委會32款手提電腦評比｜打機、剪片、做功課邊款好？兩款獲滿分

新學年將至，許多學生及家長都會趁此時機添置新機，以確保在打機、剪片、做功課等不同需求下，都能有流暢穩定的體驗。消委會最新公布的手提電腦評測報告，涵蓋了本港市面上 32 款熱賣型號，從效能、電池續航、屏幕及音響質素到可攜性全面評比，結果發現當中有兩款更獲得滿分評價。



受測的 32 款型號，售價由 $5,499 至約 $21,499，不論是經濟入門款還是旗艦高階款都有覆蓋，屏幕尺寸由約 13 吋到 18.4 吋不等，適合不同使用環境與攜帶需求。當中 28 款採用 Windows 系統，其餘 4 款則是 macOS。在設計方面，有 13 款採用觸控式屏幕，其中 5 款支援屏幕翻轉或拆卸，搖身一變就能成為平板電腦，甚至有 4 款隨機附送手寫筆，對喜歡繪圖或隨手筆記的用戶尤其方便。

在效能測試部分，消委會分別進行了日常使用及基準程式運行評估。日常測試包括開機速度、檔案傳輸速度，以及無線上網的穩定性與流暢度；基準測試則以 Geekbench、PC Mark、3D Mark、CineBench 等軟件模擬不同工作情境。結果顯示，所有款式在一般日常應用下的表現都足以應付網頁瀏覽、影片播放、簡單剪輯等需求，而高階型號在運行大型 3D 遊戲或多軌道影片剪輯時的表現更為突出，能保持高幀率與低延遲。

大部分的款式都能達到4分或以上，而Apple M4 MacBook Air 和 M4 MacBook Pro更取得罕見的滿分評價，力壓其他 Windows 系統手提電腦。

續航力亦是影響購買決策的重要因素。測試以 Wi-Fi 觀看串流影片及瀏覽網頁作為模擬情境，結果顯示續航力差異頗大，由最短 3 小時 43 分至最長 22 小時 52 分。其中，多款型號在兩種情境下都能撐過 10 小時，獲得 5 分高評價，非常適合長時間外出使用。不過亦有如 ASUS Vivobook 14（X1404VA）、Dell Inspiron 15 3530、Acer Aspire 3 A315-59-53C5 等型號，使用時間不足 6 小時，僅獲 1.5 至 2.5 分，對於經常外攜的用戶可能並不理想。

至於可攜性方面，除了機身重量外，電源適配器重量亦納入考量。14.5 吋或以下的輕薄型號表現最佳，部分更獲得 4.5 分的高分，而大屏幕款則相對吃虧。例如擁有 18.4 吋超大屏的 ASUS Vivobook 18（M1807）雖然視覺震撼，但重量達 2.64 公斤，加上變壓器，攜帶負擔明顯，僅得 2 分評價。

在選購建議方面，消委會提醒消費者應先了解自身用途及預算，再比對不同型號的詳細規格。若日常主要是上網、處理簡單文書或上課筆記，配備 Intel Core i5 或 AMD Ryzen 5 以下處理器的型號已足夠應付，並能節省成本；若需要處理高解析影片剪輯、大型遊戲或專業級繪圖，則建議選擇配備高階處理器與獨立顯示卡的型號，以確保運行流暢。

此外，不少品牌會在官網、零售店或透過學校提供學生及教職員優惠，最高可節省過千元，甚至會額外贈送正版軟件、延長保固或其他配件，因此購買前不妨多留意各種推廣資訊。同一款型號亦可能提供不同儲存容量、處理器或屏幕解析度的版本，價格差異可能相當明顯，建議消費者按需求與預算作出平衡選擇。