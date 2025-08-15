Apple全玻璃iPhone新專利　6面玻璃無縫銜接　觸控功能覆蓋每一面

早前，微博話題「全玻璃iPhone」衝上熱搜榜第一名，引發熱議。



據報道，蘋果申請了一項專利，名為「帶有玻璃外殼的電子設備（glass-made electronic device）」，這款iPhone的六個面全部都是玻璃材質。該專利提出，iPhone的每一面都能接收到觸控指令並啟動相應的應用程序。

蘋果申請了名為「帶有玻璃外殼的電子設備」專利，並衝上微博熱搜第一（快科技提供）

眾所周知，很早之前的iPhone 4和iPhone 4S都採用了玻璃背板，但是全玻璃iPhone的構想是蘋果希望側邊中框也採用玻璃設計，以此實現視覺和觸覺上的無縫銜接，手機看起來就像是由一整塊玻璃打造而成。

該構想還希望摒棄傳統握持手機的方式，並增加諸如擠壓設備即可掛斷電話的功能。專利中還提到，六個面都是玻璃可以帶來傳統設備無法實現的功能和用途，比如用戶可通過側面或背面查看訊息。

值得注意的是，如果設備採用一整塊玻璃製造，並且玻璃支持觸控甚至擠壓，那麼物理按鍵就沒有存在的必要了，屆時蘋果將會用固態按鍵取代iPhone上所有的物理按鍵，按壓固態按鍵就能提供觸覺反饋。

有博主表示，種種跡象表明蘋果真有全玻璃iPhone的想法，比如今年iOS 26推出的液態玻璃設計可能就是在為全玻璃iPhone做準備，這個世界需要點不一樣的東西了。

